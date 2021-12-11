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Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Erdoğan: Dezenformasyon milli güvenlik meselesi haline gelmiştir

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dezenformasyon#Son Dakika
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Erdoğan: Dezenformasyon milli güvenlik meselesi haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Dezenformasyonun sadece bir milli güvenlik meselesi olmaktan çıkarak küresel bir güvenlik sorunu halini aldığını belirten Erdoğan, "Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021'e video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin insan hayatını da derinden etkilediğini vurgulayarak, "Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. İkili bir denetim denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜN YALANLARLA ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

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Dezenformasyonun sadece bir milli güvenlik meselesi olmaktan çıkarak küresel bir güvenlik sorunu halini aldığını belirten Erdoğan, "Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımız doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz. Dünyadaki iyi örnekler ışığında, kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz. Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin uluslararası hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bu konuda birçok tarihi adım atıldığını söyleyen Erdoğan, "Ulusal kamu diplomasisi strateji belgesi ve eylem planı yayınlayarak ilgili kurumların yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesiyle inşallah bu çabaları bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen yetkin katılımcıları ile stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

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