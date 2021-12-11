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Çin'den zehir zemberek açıklama! 13 savaş uçağı birden havalandı
ABD ve Çin'in Tayvan konusundaki gerilimi uzun süredir devam ediyor. En son olarak ABD'nin yaptığı 'Tayvan'a destek açıklaması' Çin'i adeta çileden çıkardı.
ABD'nin açıklamasına Çin cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Çin'in komünist yöneticilerinin sözcülüğünü yapan Global Times gazetesi adeta tehdit niteliğinde bir uyarı yayınladı.
TÜM ABD KUVVETLERİNE SALDIRIRIZ
Pekin'in devlet destekli medyası, adada bir savaş çıkması durumunda Çin birliklerinin Tayvan'ı savunmak için gönderilen tüm ABD kuvvetlerine saldıracağı adayı savunmak için tasarlanan Amerikan silahlarını imha edeceğini açıkladı.
Global Times'ta yer alan başyazıda "Kimse ABD'nin Tayvan'ı ne pahasına olursa olsun savunmak için gerçek iradeye sahip olduğuna inanmıyor. ABD, ölümcül bir savaş pahasına Tayvan'ı savunmaktan çok uzakta." ifadeleri yer aldı.