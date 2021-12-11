Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Otomatik bir uygulama değil. Son tarih 30 Aralık” yazıyor. BDDK yetkilileri ise kurumun maaş promosyonlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar hazırlığının ya da son dönemde bankalara bu yönde iletilen bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunda sosyal medya ve telefon yazışmaları yoluyla yapılan mesajların da doğru olmadığını ifade ettiler.