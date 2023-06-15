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Tutuklanan Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmez'e dava: 15 yıla kadar hapsi istendi

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#Yeşil Sol Parti#Ayten Dönmez#Milletvekili Adayı
Tutuklanan Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmeze dava: 15 yıla kadar hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 11:13

PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. Sıra milletvekili adayı gösterilen Ayten Dönmez'in geçmiş dönemde illegal yollarla yurtdışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği şeklinde bilgilerin elde edildiği belirtildi.

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 FOTOĞRAFLARI İNCELENDİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, 16 Ekim 2020 yılında teslim olan Ş.D. isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun dijital materyallerinde Ayten Dönmez'in fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. İddianamede, Ayten Dönmez'e ait olduğu iddia edilen kırsal alan yapılanmasında çekilmiş fotoğrafların İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nce incelendiği ve fotoğraftaki kişiyle "kuvvetle muhtemel aynı kişi" olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.  Dönmez'in PKK/KCK terör örgütü hiyerarşisine dahil olarak örgütün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü, sonrasında ülkeye dönüş yaptığı, örgütün kırsal alanına fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla gençlik yıllarında katıldığı ifade edildi. Dönmez hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava olduğu belirtilerek bu davayla birleştirilmesi talep edildi. Şüpheli Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. 

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SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

PKK'nın eğitim alanında çekildiği ileri sürülen fotoğraflara ilişkin emniyette ve savcılıkça alınan ifadelerinde Ayten Dönmez, fotoğraftakinin kendisi olmadığını söylemişti. Hakkında PKK üyeliği suçlamasıyla bir dava olduğunu da belirten Dönmez,  terör örgütüyle alakasının olmadığını söylemişti. Dönmez, kan kanseri olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetmişti. 

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#Yeşil Sol Parti#Ayten Dönmez#Milletvekili Adayı

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