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Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli adayı Ayten Dönmez'e terör gözaltısı

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#Yeşil Sol Parti#İSTANBUL#Terör
Yeşil Sol Partinin Kocaeli adayı Ayten Dönmeze terör gözaltısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:50

Yeşil Sol Parti (YSP)'nin Kocaeli 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Yeşil Sol Partinin Kocaeli adayı Ayten Dönmeze terör gözaltısı

Operasyonda Dönmez gözaltına alındı. Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

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Yeşil Sol Partinin Kocaeli adayı Ayten Dönmeze terör gözaltısı

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#Yeşil Sol Parti#İSTANBUL#Terör

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