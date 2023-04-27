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Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

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#Yeşil Sol Parti#Ayten Dönmez#PKK
Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 08:42

Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul’da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı.

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Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

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YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez’e ait olduğu iddia edilen o skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer teröristler ile sarmaş dolaş görünüyor.

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Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

 

KUZEY IRAK KAMPLARINDAN YENİ FOTOĞRAFLAR

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in kırsaldaki teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.

 

FOTOĞRAFLARDAKİ DİĞER TERÖRİSTLERE DAİR İNCELEMELER SÜRÜYOR

Fotoğraflarda, Dönmez’in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.
Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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#Yeşil Sol Parti#Ayten Dönmez#PKK

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