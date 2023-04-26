Son dakika... Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

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PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldığı iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayten Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Dönmez, mesleğinin aşçılık ve 2 çocuk annesi olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Dönmez, PKK'nın eğitim alanında çekildiği ileri sürülen fotoğraflara ilişkin fotoğraftakinin kendisi olmadığını, suçlamalarla alakasının olmadığını savundu. Hakkında PKK üyeliği suçlamasıyla bir dava olduğunu da belirten Dönmez, serbest bırakılmayı talep etti. Dönmez'in avukatı da müvekkilinin kanser olduğunu, tutuklanmasının hayati tehlikeye neden olacağını belirtti.

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Hakimlik, kararında, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan "silahlı Terör örgütüne üye olma" suçunun vasıf ve mahiyetini, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir, somut delillerin mevcut bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu değerlendirdi.

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 25 Nisan'da hazırladığı uzmanlık raporu kapsamında yüz karşılaştırma formu düzenlendiği, form uyarınca tetkik konusu üzerinde örgütsel kamuflaj bulunan fotoğraftaki kadın şahıs ile şüphelinin kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde rapor hazırlandığı, mukayese edilen şahsın örgütün kırsal bölgede eğitim alan üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.