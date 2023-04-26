Bakan Soylu: Terör kıyafetini giymiş birisini daha milletvekili adayı yapmışlar

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Sultangazi Yayla mahallesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " HDP'nin bir resmi cumhurbaşkanı adayı var mı? Var mı, yok mu ? Peki HDP, Tayyip Erdoğan'ı mı destekliyor, kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu’nu destekliyor değil mi? Murat Karayılan oradan konuşuyor. Cemil Bayık oradan konuşuyor. Bese Hozat diye bir kadın oradan konuşuyor herkes bir taraftan konuşuyor. Diyorlar ki 100 yıllık Cumhuriyeti bitireceğiz. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen oylar PKK'ya atılan kurşundur diyor. Diyor mu? Hiçbir Kürt, AK Parti'yi desteklemez diyor. Sizin inadınıza göreceksiniz. Oradan birinci parti çıkacağız, oradan birinci parti çıkacağız. Göreceğiz. Bakalım, millet huzuru mu seçecek, yoksa PKK terörünü mü seçecek? Şimdi, şunu söylemek istiyorum. Bunlar bizim gözümüzün önünde olmuyor mu? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler LGBT gelsin diyenler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kayyum kalksın diyorlar. Sadece o değil. Irak'taki, Suriye'deki, terör operasyonları ona ersin demiyorlar. Aynı zamanda kayyum kalksın. Kayyum ne yaptı? Diyarbakır anneleri niçin orada oturuyor ? Çocuklarını aldılar götürdüler dağa götürdüler oradaki belediyeler. Kayyum ne yaptı? Onu engellemiş oldu. Para nereye gitti? Dağa. Para nereye gitti lojistiğe? Para nereye gitti? PKK'ya. Para nereye gitti? PKK'nın dediği yere gitti. Kıymetli hemşehrilerim, bunu hep beraber yaşadık. Şimdi orada tarihin yapılmayan hizmetleri yapılıyor. Niye? Para millete hizmete gidiyor da onun için. Yola gidiyor. Hizmetkarlığa gidiyor. Orada yapılan sağlık tesislerine gidiyor. Belediyenin yaptığı hizmetlere gidiyor. Biraz önce belediye başkanımız burada ne anlatıyorsa oradaki arkadaşlarımız da onu yapıyorlar. " diye konuştu.

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"YEŞİL DEMEKLE ZANNEDİYORLAR Kİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AYRILACAKLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gelecekler kayyumu kaldıracaklar. Kimi getirecekler ? HDP PKK'lıları getirecekler oraya. Şimdi isim değiştirmişler. Kıyafet değiştirdiler, terör örgütünden çıktılar gibi bir parti kurmuşlar, Yeşil Sol Parti. Yeşil demekle zannediyorlar ki terör örgütünden ayrılacaklar. Kandil'de o terör dağlarında, o terör kıyafetini giymiş birisini daha milletvekili adayı yapmışlar. Bizim polislerimiz de bunu tespit etti, kıskıvrak aldılar bu gece. Bu kadar basit, kimsenin peşini bırakmayız. Bu ülkede 20 yaşında, 5 aylık bir hamile annenin eşinin tabutu başında başsağlığına gittiğimde bana verdiği o cevabı hayatım boyunca unutmam. Başın sağ olsun diye çekine çekine söylediğimde kafasını kaldırıp dedi ki ‘Vatan sağ olsun.’ " şeklinde konuştu.

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Soylu, " Diyorlar ki tutsaklar serbest bırakılacak. Anneler, yani Apo tutsak mı, yoksa bu ülkenin suçlusu mu? Ömür boyu orada çürüyecek. Bu ülkenin suçlusu mu? Bu ülkenin suçlusu. Tutsak serbest bırakacak. Selahattin Demirtaş verdiği talimatla onlarca insanın katledilmesine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tarumar olmasına sebebiyet verdi. Ne olacak, tutsakmış. Neyin tutsağı? Onlara göre tutsak. Bizim için cani. Bu kadar basit. Bizim için katil, bizim için terörist. Bu kadar net ve açıktır." diyerek sözlerini noktaladı.