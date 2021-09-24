Türkiye’nin iklim öncüsü gençleri

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in kurduğu Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) hareketinin öncülüğünde gerçekleştirilen iklim grevinin amacını Akkuş, Örnek ve Anaçoğlu ile konuştuk.

Seren Anaçoğlu, 24 Eylül İklim Grevi’nin neden yapıldığını şöyle yanıtlıyor: “Karbon salınımıyla ilgili harekete geçilmesini istiyoruz, iklim değişikliğinin okullarda deneyim odaklı derslerle gösterilmesini talep ediyoruz. Paris İklim Anlaşması ile ilgili mücadele veriyorduk, şu anda mutlu sona ulaştık.”



Baran Örnek ise iklim krizi üzerine daha çok bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’de iklim bakanlığı yok, iklim krizi üzerine çalışan bir bilim kurulu yok.” Melisa Akkuş da “Çok büyük bir kriz yaşıyoruz. 7’den 70’e herkesin bu konuyla ilgili yapacak şeyleri var” diyor.

‘PLASTİK YASAKLANMALI’

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“İklim kriziyle gündelik hayatımızda nasıl mücadele edebiliriz?” Bu soruyu Seren Anaçoğlu, tek kullanımlık plastikler örneğiyle cevaplıyor: “Bireysel olarak plastik kullanımını sıfıra indirmemiz gerekiyor hatta ülkemizde yasaklanması gerekiyor. Bugün iklim krizine karşı herkes bir şeyler yapabilir. Çöpleri ayrıştırabiliriz, su kullanımında tasarruf yapabiliriz.”

Baran Örnek, Anaçoğlu’nu onaylayarak devam ediyor: “İşe giderken matara kullanmak, pipet kullanmadan bardaktan su içmek büyük farklar yaratacak..”