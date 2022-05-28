Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

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Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) değerlendirmeleri sonucu Türkiye 2022 yılında Mavi Bayraklı plaj sayısını artırarak 519'dan 531'e çıkardı.



Sıralamada İspanya birinci olurken Yunanistan ikinciliği elde etti. Türkiye’nin ardından dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada ise Fransa yer aldı.

Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatılmış olup çıkış noktası halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitimi ile bilinçlendirmek olmuştur. Ülkemizde ise 1993 yılında uygulanmaya başlamıştır. Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatılmış olup çıkış noktası halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitimi ile bilinçlendirmek olmuştur. Ülkemizde ise 1993 yılında uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizin elde ettiği başarıyı değerlendiren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Ateş, "Dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak eko-etiketi önemli roller üstlenmeye devam ediyor" dedi ve ekledi:



-- Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olumsuz etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki turizm geliyor. Buna karşın doğal çevre olumlu etkilenen nadir alanlardan biri oldu.



-- Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran Mavi Bayrak eko-etiketi ise bu anlamda yine önemli roller üstlenmeye devam ediyor. Normalleşme hazırlıkları sürecinde açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.





SIRALAMAMIZ DEĞİŞMEDİ AMA RAKAMLAR DİKKAT ÇEKİCİ

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Grafikler: Harun Elibol

Türkiye’nin Mavi Bayrak listesindeki sıralaması değişmese de rakamlardaki önemli artış dikkat çekici. 2021 yılında 519 olan plaj sayısı bu yıl 531’e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl; Antalya’da 213, Muğla’da 106, İzmir’de 66, Aydın’da 39, Balıkesir’de 36, Samsun’da 13, Çanakkale’de 12, Mersin’de 9, Kocaeli’de 7, Tekirdağ’da 6, Bartın’da 3, Düzce’de 2, İstanbul’da 2, Ordu’da 2, Sakarya’da 1, Kırklareli’nde 1 ve Van’da 1 plaj Mavi Bayrak almıştı.

Antalya’nın ödüllü plajlarının sayısı bu yıl 229’a yükseldi. Bursa da 1 plaj ile listeye giriş yaptı.





BAZI ŞEHİRLERDE SAYILAR ARTARKEN ARADA KAYIPLAR DA YAŞANDI

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, bazı şehirlerde Mavi Bayraklı plajların sayısı artarken bazılarında ufak kayıplar olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin her tarafına yayılmış bir bayrak sayısından söz etmemiz mümkün değil. Bayrakların geri alınması sezon içerisinde de sezon sonunda da gerçekleşebiliyor. Kriterlerin birinin bile yerine getirilmemesi bayrak kaybına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Cebbari, Mavi Bayrak ödülünü sadece denizlerin almadığını da ekleyerek, “Göller ve yüzme amaçlı kullanılan nehirler de bayrak alabilir” dedi ve Mavi Bayrak sahibi olmak için belli başlı kriterleri şu şekilde sıraladı:

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-- Sezon içinde 15 gün arayla deniz suyu analizleri yapılması

-- Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulması

-- Hassas doğal alanların korunması

-- Acil durum planı

-- Cankurtaran, ilkyardım malzemeleri ve engelli olanaklarının bulundurulması

-- Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımına ilişkin tüm ulusal yasalara uyulması

-- Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunması ve bunların temiz tutulması

Peki bu yıl hangi şehirler Mavi bayrak sayısını artırdı, hangilerinde eksilmeler yaşandı? İşte detaylar…







ANTALYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Türkiye’de en çok Mavi Bayraklı plaja sahip şehir unvanını yine Antalya üstlendi. Listeye her sene yeni plajların eklendiği şehirde bu sene tam 18 plaj daha Mavi Bayrak aldı.

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Son açıklanan plajlarla birlikte Alanya'da 50, Manavgat'ta 56, Serik'te 28, Aksu'da 11, Muratpaşa'da 29, Kemer'de 40, Kumluca'da 4, Finike'de 1, Demre'de 2 ve Kaş'ta 9 ödüllü plaj bulunuyor.

Antalya-Kleopatra Plajı

KOCAELİ BİR KAYBETTİ, BİR KAZANDI

Mavi Bayrak ile ilk kez 2012’de buluşan Kocaeli’nin bu yıl bir plajı daha ödül aldı. 'Seyrek Plajı' Mavi Bayrak'la taçlanan son adres olurken, geçtiğimiz yıl listede bulunan ve 2021 sonlarında deniz salyasına maruz kalan Karamürsel Altınkemer Plajı bayrağını kaybetti. Böylece şehirdeki Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 7 olarak açıklandı.

SAKARYA’DA YÜZLER GÜLÜYOR

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Sakarya, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle çok tercih edilen tatil rotalarından biri haline geldi. Özellikle yazlıkçıların akın ettiği şehirde ödüllü plaj sayısı oldukça düşük. Geçtiğimiz yıl sadece bir Mavi Bayraklı plajı kalan Sakarya, bu sefer yüzleri güldürdü.



2021'de listeden silinen Sahilpark Plajı, bu yıl kriterleri tekrar karşılayarak listeye adını yazdırdı. 32 Evler Plajı ise listedeki yerini korumaya devam ediyor.





BURSA, İZNİK GÖLÜ İLE LİSTEYE GİRDİ

Mavi Bayraklı plaj denince akla hemen uçsuz bucaksız denizler geliyor. Ancak liste sadece deniz kıyılarını içermiyor. Örneğin Bursa, İznik Gölü’nde yer alan İnciraltı Halk Plajı ile bu yıl listede yerini almayı başardı. Plaj için bu bir ilk. 115 kilometre deniz ve 180 kilometre göl sahiline sahip Bursa böylece çalışmalarının karşılığını almış oldu.

2022 değerlendirmeleri sonucu dünyanın dört bir yanından 48 ülkede toplam 5.042 plaj, marina ve tekneye Mavi Bayrak verildi.

DÜZCE NE SEVİNDİRDİ NE DE ÜZDÜ

Muhteşem doğası, Melen’i ve görkemli şelaleleriyle bilinen Düzce, Akçakoca sayesinde bir tatil beldesi olarak da hafızalarda...



Geçtiğimiz yıl iki plajla listeye giren şehir, bu yıl hiçbir değişikliğe uğramadan aynı plajlarla listede yer aldı. Yeni bir plajın eklenmemesi şehir için üzücü olsa da herhangi bir kayıp yaşanmaması sevindirici.

MUĞLA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Tatil denince ilk akla gelen şehirlerden biri olan Muğla, bu yıl da listenin ikinci sırasında yer alıyor. Şehrin geçen yıl 106 olan plaj sayısı, bu yıl 111’e çıktı. Ne yazık ki kriterlere uymayıp bayrağını kaybeden Muğla plajları da var…



Fakat Muğla sadece plajlarıyla değil Mavi Bayraklı 8 marinası ve 2 bireysel yatı ile de dikkatleri üzerine topluyor.

SAMSUN YERLİ VE YABANCI TURİSTİ CEZBEDİYOR

Muğla-Kumburnu Plajı

Karadeniz’in yükselen yıldızı Samsun, rotaları Ege ve Akdeniz’den kuzeye çevirmeye sebep olacak güzellikteki plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Geçtiğimiz sene listede yer alan Fener Plajı bayrağını kaybederken bu sene bir yenisi daha eklendi: Palmiye Plajı… Özetle şehirdeki ödüllü plaj sayısı değişmedi, geçen yıl olduğu gibi yine 13.

BARTIN GEÇEN YILDAN FARKSIZ

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği adreslerden biri olmak için çalışmalarını yürüten Bartın’ın 3 plajı geçtiğimiz sene ilk kez Mavi Bayrak almıştı. Bu sene yeni plajlar listeye girmese de harika üç plajı ile Bartın listede yer almaya devam ediyor.

EN ÇOK TEKİRDAĞ ÜZDÜ

İstanbul’a yakın olduğu için hafta sonu ve günübirlik tatillerin rotası Tekirdağ, maalesef artık Mavi Bayraklı plajı olan şehirler arasında yer almıyor. Geçtiğimiz yıl tam 6 ödüllü plajı olan şehir, kriterleri karşılayamadığından hepsinin bayrağını kaybetti.





ÇANAKKALE’DE HALK PLAJLARI ÖDÜLLÜ



Son yılların popüler tatil rotalarından biri olan Çanakkale, bu sene de 12 ödüllü plajı ile listenin yedinci sırasında yerini alıyor. Şehir Geyikli Halk Plajı’nı bu sene listeye eklese de geçtiğimiz sene yer alan Biga Karabiga Halk Plajı liste dışı kaldı. Listede sekiz adet halk plajının yer alması da oldukça dikkat çekici detaylardan biri.

İZMİR’İN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz sene yeni eklenen Mavi Bayraklı plajlar konusunda şampiyon olan İzmir, bu sene sadece 6 yeni plaj ile listede üçüncü sırada yer aldı. Özel plajlarıyla ünlü şehirde 6 plajın da bayrağını kaybetmesi sonucu sayı değişmedi. İzmir, 66 ödüllü plaj ile listedeki yerini korumaya devam ediyor.

İSTANBUL’A YENİ HALK PLAJI

Denizi seyretmenin ayrı bir keyif olduğu İstanbul, deniz tatil için akla gelen bir rota değil ama geçen sene sadece özel plajlarıyla listede yer alan şehir, bu sene bir plaja daha Mavi Bayrak kazandırdı. Şile’de bulunan Ala Kadınlar Plajı, görülmeye ve yüzülmeye değer adreslerden…

DENİZ YOK PLAJ VAR

Listenin belki de en dikkat çekici şehri Van. Çünkü denize kıyısı yok… Ama bu Van'ın plajının olmasına engel değil. Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, bu yıl da listede kendine yer buldu.

Van-Mollakasım Plajı