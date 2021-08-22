Karadan ulaşılan ve keşfedilmeyi bekleyen gizli koylar… 3 bölge, 4 şehir ve 15 koy

Ülkemizde yaşanan yangınlar sonrası Ege ve Akdeniz bölgesi ciddi hasar almış olsa da yine de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Zaten belediyeler ve turizmciler, yaptıkları çağrılarda bölgelerin güvenli olduğunu ve gönül rahatlığıyla tatil yapılabileceğini sıklıkla vurguluyor. Hala tatil yapmadıysanız ve yazın sonlarına yaklaşmışken kalabalıklar da yavaş yavaş çekilmişken şimdi bavulları hazırlamanın tam zamanı…

Turizmci, gezgin ve seyahat yazarları İpek Evci, Melih Daşgın, Nurgül Büyükkalay ve Erdoğan Gümüş’e aracınızı bir ağaç altına çekip denize girebileceğiniz, biraz olsun kafa dinleyebileceğiniz kalabalıktan uzak gizli koylarımızı sordum. Birbirinden güzel 15 adres önerdiler.



MARMARA BÖLGESİ: HARİKA KOYLARA SAHİP

Marmara’da deniz tatili denince akla gelen iki şehir var: Balıkesir ve Çanakkale… Bu şehirlerde de tatiller genelde hep bilindik yerlerde geçiriliyor. Halbuki bölgede keşfedilmeyi bekleyen pek çok koy var. Gezgin ve seyahat yazarı İpek Evci ile Melih Daşgın Marmara Bölgesi’nden çok fazla bilinmeyen 6 koy önerdi.

Denizi sığ ve birkaç metre sonra tamamen kum: Patricia Koyu / Cunda-Balıkesir



Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nın kuzey ucunda yer alan Patricia Koyu adını terk edilmiş eski Rum köyü olan Pateriça’dan alıyor. Tertemiz denizi, sakin sahiliyle 'en büyük havuz' benzetmelerinin hakkını veren koyda su oldukça sığ ve birkaç metre sonra tamamen kum.

İpek Evci, "Koyda tesis olmayan alanlarda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz koyun çevresinde yer alan bazı özel plajları da tercih edebilirsiniz" diyor ve ekliyor:

“Koya giden yolun bir kısmı oldukça bozuk. Bu neden Cunda merkezden yaklaşık yarım saatlik bir sürüş gerekiyor. Keyifle geçen bir deniz günü sonrasında Cunda Adası’nın dar, renkli, cıvıl cıvıl sokaklarını dolaşarak gününüzü taçlandırabilirsiniz. Cunda'da konaklama fiyatları da gecelik 500 liradan başlıyor.”







Suyu oldukça serin: Kadırga Koyu / Çanakkale



Assos bölgesinde denize girilebilecek en keyifli yerlerin başında geliyor Kadırga Koyu. Assos’tan Küçükkuyu yönüne giderken, yaklaşık 2 kilometre boyunca bol kıvrımlı yollardan geçerek ulaşabileceğiniz Kadırga Koyu, bölgeye yapılan tesislerle oldukça geniş bir alana yayıldı.

İpek Evci, "Denizi minik taşlardan oluşan Kadırga Koyu’nun suyu oldukça serin" diyor ve yüzerken size eşlik eden balıkları rahatlıkla görebileceğiniz kadar berrak olduğunu da ekliyor.



“Bu koyu ziyaret ederseniz Ege Denizi’ne hâkim bir tepede yer alan Behramkale köyünü de mutlaka görülecekler listenize ekleyin. Koy civarında konaklama yapılacak oteller bulunuyor. Konaklama fiyatları gecelik 600 liradan başlıyor.”





Fotoğraf: İpek Evci



Koyun bir bölümü halk plajı: Sokakağzı Koyu / Çanakkale



Pırıl pırıl denizi, kalabalıktan uzak plajlarıyla kesinlikle övgüyü hak eden bir koy burası… Sokakağzı Koyu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi Köyü’nde bulunuyor. Assos’a oldukça yakın mesafede yer alan koy, köyün sahil kısmını oluşturuyor. Sokak Deresi’nin döküldüğü yerde olması nedeniyle de adına Sokakağzı denmiş.



İpek Evci, "Mavi ile yeşilin birleştiği doğası, sakin esintisi ve berrak deniziyle şimdiden müdavimleri oluşan koyun büyük bir bölümü halk plajı olarak hizmet veriyor" diyor ve ekliyor:



“Bu bölgenin denizi genel olarak soğuktur. Yalnız bu yıl denizin suyu biraz daha ısınmış ve içinde saatlerce vakit geçirilebilecek kıvama gelmiş. Assos bölgesinin aksine denizin dibi yumuşacık kumdan oluşuyor. Sessiz, sakin, kafanızı dinleyeceğiniz bir deniz tatili planlıyorsanız bu koy tam size göre. Koy çevresindeki merkezi yerlerde konaklama yapabilirsiniz. Fiyatlar gecelik 600 liradan başlıyor.”





Fotoğraf: İpek Evci



Dar ve taşlık bir plajı var: Sivrice Koyu / Çanakkale

Assos’tan Babakale’ye doğru giderken yaklaşık 10 kilometre sonra ulaşacağınız Bektaş köyünün içerisinden geçerek Sivrice Feneri’nin taçlandırdığı Sivrice Koyu’na ulaşıyorsunuz. Koyun dar ve taşlık bir plajı bulunuyor. Bu nedenle bölgedeki işletmeler, küçük iskelelerle denize girişi kolaylaştırmaya çalışmışlar.

İpek Evci, "Komşu olan Sokakağzı Koyu’na oranla turizmin daha geç gelişmeye başladığı koyda köylülere ait motel, pansiyon ve restoranlar yer alıyor" diyor. Evci ayrıca koyda yer alan fenerin 10 yıllığına kiralanarak kütüphaneye dönüştürüldüğünü söylüyor ve "Koya geldiğinizde deniz keyfinize ufak bir kitap molası vermeyi ihmal etmeyin" diye de ekliyor.





Fotoğraf: İpek Evci

Adı gibi gizli: Gizli Liman Koyu / Gökçeada-Çanakkale



Türkiye’nin en batısında denize girmek ister misiniz? Cevabınız 'evet' ise bunu gerçekleştireceğiniz yer, Gizli Liman Koyu. Uğurlu Plajı’nın batısında olup ilk bakışta görünmemesi, adına neden gizli dendiğini de açıklıyor. Aracınızla Uğurlu Plajı'nın sonuna kadar gelip park ederek, 5 dakikalık bir yürüyüşle bu gizliliği keşfedebilirsiniz.

Gezgin Melih Daşgın, "Gökçeada’da denize girilecek mekân ararken ilk ve en önemli kriter, o günkü rüzgâr yönü ve şiddeti" diyor. Bununla birlikte Daşgın, "Gizli Liman sahip olduğu konum itibariyle rüzgâra inat her daim tercih edilebilecek bir yer" diye ekliyor.

“Koyda tesis bulunmuyor. Aracınızı park ettiğiniz son noktanın yanında bulunan kafe, yeme-içme ve duş gibi temel ihtiyaçlarınız için güzel bir seçim. Gökçeada’da apart ya da hotellerde konaklama yapabilirsiniz. Fiyatlar gecelik 350-450 lira arasında değişiyor.”

Ufak ama güzel: Kömürlimanı Koyu / Gelibolu-Çanakkale



Kendinizi tamamen doğaya bırakacağınız bu saklı cennet, güzel deniziyle tam bir izole tatil mekânı. Melih Daşgın, "Burası ufacık bir koy ve aşırı sessizlikten sıkılabilirsiniz" diyor.

“Hazır buralara kadar gelmişken Gelibolu’da bulunan tarihi yerleri de gezebilir, yorgunluğunuzu Kömürlimanı’nın serin sularında atabilirsiniz. Koyda kamp yapma imkânı mevcut. Otel konaklaması düşünenler merkeze gidebilir. Fiyatlar gecelik 450-550 lira arasında değişiyor.”







EGE BÖLGESİ: ADINI İLK KEZ DUYACAĞINIZ KOYLAR

Ege Bölgesi bu yaz çıkan yangınlarla kötü günler geçirse de güzelliğinden yine de hiçbir şey kaybetmedi… Şirin köyleri, harika denizi ve enfes zeytinyağlarıyla hâlâ yerli-yabancı turistleri bekliyor. Üstelik Ege, adı çok fazla duyulmamış harika koylara da sahip… Bölge hakkında bilgi sahibi olan turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş ile gezgin ve seyahat yazarı Melih Daşgın’a "Ege’nin saklı koyları nereler?" diye sordum. Belki de adını ilk kez duyacağınız dört koyu önerdiler…



Kocaman bir havuzu andırıyor: Aşı Koyu / Ortaca-Muğla

Aşı Koyu, küçük ve şirin bir koy. Gün boyu vakit geçirilebilecek sakin ve sevimli bir ortam sunuyor ziyaretçilerine. Koyu çevreleyen ağaçların altında serpiştirilmiş masalarda oturabilir, ateş yakmamak şartıyla piknik yapabilirsiniz. Dalgasız ve turkuaz rengi denizi, serin suyuyla kocaman bir havuzu andırıyor adeta… Peki ama koya ulaşım nasıl?

Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, "Muğla’nın ilçeleri Ortaca ya da Dalaman’dan Sarıgerme yönüne giderken Mergenli Köyü ve Aşı Koyu yazan tabelayı görür görmez aracınızın yönünü oraya doğru çevirin" diyor. Gümüş, yaklaşık 18 km’lik bir yolculuğun da sizi beklediğinin altını çiziyor. Ayrıca Gümüş Mergenli köyünden sonra yaklaşık 7 km’lik yolun birazcık meşakkatli olduğunu da söylüyor.

“Özel araç dışında ulaşım imkânı bulunmuyor. Koyda otopark, duş, tuvalet, giyinme kabinleri, büfe, kır kahvesi, restoran vb. tüm hizmetler mevcut. En yakın konaklama yapılabilecek yer Mergenli Köyü’ndeki yeni işletmeye açılmış ve günlüğü 200 ile 500 lira arasında değişen 7-8 bungalov evden müteşekkil konaklama tesisleri.”



Panoramik görüntüsüyle hayran bırakıyor: Günlüklü Koyu / Fethiye-Muğla



Adını, etrafını çepeçevre saran ve dünyada ender görülen günlük ağaçlarından alan koy, Fethiye ile Göcek arasında, Fethiye’ye 17, Göcek’e 10 kilometre mesafede yer alıyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu, zümrüt gibi deniziyle tam bir huzur kaynağı… Erdoğan Gümüş, "Koy hafif çakıllı olsa da ince kumu, arkasında uzanan yemyeşil orman dokusu ve karşısında masmavi denizin yarattığı panoramik görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor" diyor.

“Fethiye’nin birçok yerinden geçen dolmuşlarla koya gidilebileceği gibi isterseniz özel aracınızla da 10-15 dakika sürecek bir yolculukla koya ulaşmak mümkün. En yakın konaklama yapılabilecek yer Fethiye. Günlüğü 400 liradan başlayan apart tipi konaklamanın dışında, her bütçeye uygun otel vb. konaklama seçenekleri oldukça fazla… Dilerseniz koyun hemen yanı başında özel bir işletmeci tarafından işletilen camping alanında çadırlı kamp yapabilir, pansiyon olarak hizmet verilen evlerde günlüğü 100 ile 250 lira arasında değişen fiyat aralığında konaklayabilirsiniz.”

Ovabükü ile Palamutbükü arasındaki gizli güzel: Kurubük Koyu / Datça- Muğla



Melih Daşgın, "Ovabükü ile Palamutbükü arasında sessiz sakin kendisine yer bulmuş olan Kurubük’ü, geçerken uğramak şeklinde değerlendirmeyin" diyor ve "Yolun hemen dibinde olması sizi bu şekilde düşündürebilir ama bu yanılgıya düşmeyin" uyarısında bulunuyor.

“Aracınızı anayol kenarına bırakın ve yanınızda getirdiğiniz şemsiye ve sandalye ile kendi tesisinizi kurarak en az yarım gününüzü buraya ayırın. Koyda yeme-içme bulabileceğiniz bir tesis bulunmuyor. Bu sebeple gelirken yanınıza ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın. Konaklama için Datça merkezde çokça butik otel bulunuyor, fiyatları da gecelik 350 liradan başlıyor.”







Sakin ve huzurlu: Mazı Koyu / Muğla



Bodrum’a yakın olmasına karşın, bir o kadar da uzak Mazı Koyu… Sakinliği ve huzuru tam da son dönem aranılan tatil şekli için biçilmiş kaftan. Melih Daşgın, "Koyun sahip olduğu masmavi sularda yüzebilir, her biri aile işletmesi olan pansiyon ve apartlarda konaklayabilirsiniz" diyor.

“Yörede yetişen sebze ve meyvelerden yapılan yiyecekleri ve o gün denizden çıkan her ne varsa en tazesiyle, birbirinden güzel manzaraya sahip restoranlarda yiyebilirsiniz. Konaklama için en güzel manzarayı kapan birkaç pansiyon var. Her ne kadar yaşanan yangın felaketinde çok derin yaralar alsalar da kısa zamanda bu güzel koydan faydalanabilmeniz için tüm çalışmalarını tamamlanmış durumdalar.”

AKDENİZ BÖLGESİ: TAM BİR GİZLİ KOY CENNETİ

Akdeniz’de koy dendi mi akla hemen Adrasan, Kekova, Sazak ve Phaselis koyu gelir. En bilinen ve en çok ziyaretçi çeken koylar bunlar. Yalnız Akdeniz Bölgesi, özellikle de Antalya tam bir koy cenneti… Bölgede keşfedilmeyi bekleyen onlarca saklı koy var. Peki en güzelleri hangileri? Uzun yıllardır Antalya’da yaşan gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay keşfedilmeyi bekleyen 5 koyu önerdi.

Radyofor Koyu olarak da biliniyor: Andrea Doria Koyu / Finike-Antalya



Kayalıklar, makilik ve zeytin ağaçlarıyla çevrili muhteşem bir koy burası… Finike-Demre arasında, Finike’ye üç kilometre mesafede yer alıyor. Adını Cenevizli gemi kaptanı Andre Doria’dan alan koy harika bir güzelliğe sahip. Hatta Andrea Doria’nın Barbaros Hayrettin Paşa’dan kaçarken bu koya saklandığı söyleniyor.

Nurgül Büyükkalay, Andrea Doria Koyu’nun Radyofor Koyu olarak da bilindiğini söylüyor ve şu an Finike Belediyesi tarafından işletildiğini de ekliyor.



“Karayolundan kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Finike’de butik otel ve pansiyonlarda konaklama yapabilirsiniz. Finike merkezdeki otellerde oda fiyatları gecelik 300 liradan başlıyor.”

Muhteşem bir turkuaz: Gökliman Koyu / Finike-Antalya



Finike’de güzelliğiyle büyüleyen bir diğer koy da Gökliman… Andrea Doria Koyu’ndan bir yarımada ile ayrılıyor. Ulaşımının kolaylığı, Mavi Bayraklı plajının temizliği ve denizinin berrak olması popüler olmasının başlıca nedenlerinden.

Nurgül Büyükkalay, "Finike-Demre istikametinde giderken karşınıza muhteşem bir turkuazlık çıktığı zaman bilin ki Gökliman’dasınız" diyor ve ekliyor:

“Antik dönemde liman olarak kullanılmış. Çevrede karşınıza antik kalıntılar çıkarsa şaşırmayın. Finike’deki otellerde konaklayabileceğiniz gibi buraya sadece yarım saat uzaklıktaki Demre ilçesini de bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Demre’de çok keyifli bungalov seçenekleri var. Ortalama fiyatları gecelik 450 liradan başlıyor.”



Dalış meraklılarına özel: Kalamar Koyu / Kalkan-Antalya



Kalkan’ın küçük ve sakin koylarından biri Kalamar. Merkeze çok yakın. Denizi tertemiz ve berrak. Koyda şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir işletme mevcut. Ayrıca kano ve deniz bisikleti imkanları da var. Dalış meraklısıysanız şnorkelle denizin dibindeki balıkları bile izleyebilirsiniz. Nurgül Büyükkalay, "Kalkan bilindiği üzere bir villa cenneti" diyor ve her bütçeye uygun çok sayıda villa kiralama seçeneğinin olduğunun altını çiziyor.

“İster deniz manzaralı isterseniz doğanın içerisinde kiralayabileceğiniz villalarda fiyatlar kişi sayısına göre değişiyor. Örneğin iki kişilik gecelik 1000 liraya, 4-6 kişilik için ise geceliği yaklaşık 1500 liraya villa kiralayabilirsiniz.”

Ulaşımı biraz zor ama gitmeye değer: Beycik Bükü / Kemer-Antalya



Kemer’in doğal ve bakir koylarından biri Beycik Bükü. Kemer’e bağlı Tekirova beldesinde yer alıyor. Ancak ulaşımı biraz zor. Yolları engebeli ve biraz bozuk olduğu için arazi aracıyla gitmek daha kolay olacaktır. Nurgül Büyükkalay, koyun plajının çakıl taşlı olduğunu ama suyunun çok berrak olduğunu söylüyor. Ayrıca Büyükkalay, hem kampçılar hem de off-road tutkunları tarafından çok tercih edildiğinin altını çiziyor.

“Herhangi bir işletme olmadığı için şu an kamp kurmak yasak olsa da sessiz ve kalabalıktan uzak bir gün geçirmek isterseniz burası güzel bir kaçış noktası olacak. Çok sayıda 5 yıldızlı lüks otele ev sahipliği yapan Kemer’de çok çeşitli pansiyon ve butik otel seçenekleri de mevcut. Ekonomik bir konaklama tercih ederseniz fiyatlar gecelik yaklaşık 400 TL ve üzeri.”

Cumhuriyet döneminde krom madeni olarak kullanılıyordu: Maden Koyu / Kemer-Antalya



Kemer’in en güzel koylarından biri Maden… Aynı zamanda Likya Yolu’nun geçtiği noktalardan da biri. Bu bölge Cumhuriyet döneminde krom madeni olarak kullanıldığı için adına Maden Koyu denmiş. Diğer adı ise Atbükü…

Nurgül Büyükkalay, "Burası mavi turların da uğrak noktalarından biri" diyor ve Maden Koyu’nun Kemer’e 32 km uzaklıkta olduğunu söylüyor.

“Tekirova Maden Yolu üzerinde kızıl çam orman yolunu takip ederek koya ulaşabilirsiniz. Tekirova’da konaklamak isterseniz resort otellerin yanı sıra apart ve butik otel seçenekleri de mevcut. Apart otellerde gecelik oda fiyatları ortalama 550 lira.”

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