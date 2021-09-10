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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür ilçesinde operasyon düzenledi.

Arazide arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 7 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada 700 M-16 mühimmatı, 50 Bixi mühimmatı, 3 kalaşnikof mühimmatı, akü, 2 küçük tüp, 50 metre kablo, dikiş makinesi, 3 sırt çantası, 2 pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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