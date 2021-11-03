Tunceli'de CHP'li Gürsel Erol'un diktirdiği heykeller tepkiler üzerine kaldırıldı

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Tunceli halkının kutsal kabul ettiği Ana Fatma Ziyareti’ne CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli dikilip, kendi adının yazılı olduğu tabela konuldu. Halk tepki gösterince tabelalar ve aslan heykeli Erol tarafından kaldırıldı.

Aralarında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Alevi önderleri ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu birçok kişi, duruma tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Demokratik Alevi Derneği Tunceli Şubesi Başkanı Reyhan Kumru yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir süre önce Ana Fatma Ziyareti’ne, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirilmiş, kendi adının yazılı olduğu tabelalar konulmuştu. Bir ziyarete, inanç alanına reklam amaçlı yapılan bu uygulamaya karşı gelen tepkiler sonucu isimlerinin bulunduğu tabelalar kaldırıldı.



Halk için değer verilen inanç alanlarının reklama ve betona gömülmesini doğru bulmuyoruz. İnanç alanlarına dair bir hizmet, yardım, düzenleme vs. yapılacaksa herhangi bir isim öne çıkarılmalıdır ve o alandaki halktan onay alınmalıdır.”

Bölge halkından Özlem Kağanaslan ise milletvekilinin isminin ziyarete yazılmasının hoş olmadığını belirterek, “Bir an önce kaldırılması lazım, başka bir şey neden yapmıyorlar. Çok istiyorlarsa peyzaj yapılması gereken birçok alan var” diye konuştu.

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GÜRSEL EROL: ELEŞTİRİLER HAKLI

CHP'li Gürsel Erol, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsim levhasının bilgisi dışında olduğunu iddia eden Erol, "Ana Fatma hepimizin değeridir. Ziyaret yerinde, taş ustasının adımı yazdığı levha istemim ve bilgim dışında gelişen bir durum. Bu durumla ilgili eleştirilerin haklı olduğuna ben de katılıyorum.

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Onarım sonrası ziyaret yerine gittiğimizde arkadaşlarımızla konuştuk, levhanın kaldırılmasını istedik. Levha en kısa sürede kaldırılacak.



Ancak eleştiri konusunda oldukça istekli bazı kimselerin inanç merkezlerimize karşı da aynı hassasiyeti göstermelerini, kutsal mekanlarımızın bakım onarımı için bir çivi çakmalarını isterdim" dedi.