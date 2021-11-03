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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 17:14 | 

Tepki çeken görüntü! Milletvekilinden açıklama geldi

CHP Milletvekili Gürsel Erol tarafından Tunceli'de Alevi vatandaşların kutsal kabul ettiği Ana Fatma Ziyareti’nin önüne diktirilen aslan figürlü heykeller ve isminin yazıldığı tabela tepki çekti. Milletvekili Erol, tepkiler üzerine heykeller ile tabelayı kaldırttı. Erol, 'Ana Fatma hepimizin değeridir. Ziyaret yerinde, taş ustasının adımı yazdığı levha istemim ve bilgim dışında gelişen bir durum. Bu durumla ilgili eleştirilerin haklı olduğuna ben de katılıyorum.' şeklinde açıklamada bulundu.

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