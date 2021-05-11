Diyarbakır'da 'karpuz içinde çocuk' heykeli çok konuşulmuştu! Vali Münir Karaloğlu'ndan açıklama

Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerleri arasında yer alan karpuz, kadayıf, folklor ekibi ve burmalı bileziğin tanıtımını yapmak amacıyla Diyarbakır Havalimanı kavşağına heykeller yerleştirdi. Heykellerle ilgili sosyal medyada da tartışmalar başladı. Karpuz içinde çocuk, burmalı kadayıf taşıyan adam ile halay çeken folklor ekibinin yüz şekilleri tartışılıyor. Karpuz içinde çocuk heykelindeki yüzün çocuğu değil 'Çinli' bir yetişkini yansıttığı tartışmaları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dile getirildi.

'TARTIŞMANIN DİYARBAKIR'A BİR ZARARI YOK FAYDASI VAR'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tartışmalar üzerine konuyla ilgili dün yaptığı ilk değerlendirmesinde, "Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın. Diyarbakır'da arzumuz isteğimiz budur. Akşamki tartışmanın Diyarbakır'a bir zararı yok faydası var arkadaşlar. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri birbirinden ayırmayın" ifadelerini kullandı.

'KALDIRSINLAR'

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu ise yapılan işin yanlış olduğunu ve Diyarbakır'ın tanıtımının bu şekilde olamayacağını söyledi.

Diyarbakır'ın tanıtımının karpuzla ve bu heykellerle olmayacağını ifade eden Aksu, "Olsa dahi yapılan bu iş çok kötü. Kime yaptırılmışsa bilmiyorum ama Diyarbakır'ın tanıtımı böyle olmaz. Eğer yapmak istiyorlarsa oraya dev bir pano koysunlar, ben iddia ediyorum 5 kuruş para da verdirmeyeceğim onlara. Reklam karşılığı Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarını, Diyarbakır'ın manevi değerlerini, Eğil'i, peygamberler kabrini, Hz. Süleyman'ı, Ulu Cami'yi, hanları, hamamlarını, Diyarbakır'ın Körtük Tepesi'ni tanıtsınlar. Gelen kişi en azından orada bir kültürü görsün. Yapılan bu ucubeyi lütfen yıksınlar. 5 bin sene önce yapılan surlardaki kitabeler dahi o yapılan işten çok daha güzel. Bazalt taşa işlenmiş o dönemdeki şartlarda yapılmış iş, bundan çok daha güzel. Biz kabul etmiyoruz. Ben bilirim, ben yaparım meselesi olamaz, burada Diyarbakırlılara soracak, sivil topluma soracak, Diyarbakır'ın dinamikleri var. Bu iş yanlış, kaldırsınlar. Diyarbakır'ın tanıtımı da böyle olmaz. Orayı düzeltsinler, biz bunu istiyoruz."

'VALİ BEY KONUYA EL ATAR'

Diyarbakır Karpuz Yetiştiricileri Derneği Başkanı Adil Aydın da, karpuz heykeli dışında yapılan figürlerin güzel olduğunu söyledi. Karpuz içinde çocuk heykelinin düzeltileceğine inandığını belirten Aydın, "Diyarbakır'ın simgesi olan kadayıf, hasır bileziği güzel olmuş. Tanıtım noktasında belli noktalara konulması da güzel olmuştur. Bunda herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Yapılan yanlışlar varsa da Diyarbakır valimizin bu yanlışı düzelteceğini biliyoruz. Buradaki sıkıntı karpuzdaki figürün çocuğa benzememesidir. Bütün mesele budur. Gerekirse Vali Bey'in talimatıyla bunun kaldırılıp yeniden bir heykel kurulması lazım. Sanırım Vali Bey bu konuya el atmıştır, müdahale edecektir, heykel sökülüp yerine başka bir heykel dikileceğini tahmin ediyorum ve kendisine güvenip inanıyorum" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: ELEŞTİRİLER SAYGIYLA KARŞILANMAKTA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, heykellerle ilgili yapılan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, eleştirilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, kavşakta yapılan düzenleme çalışmaların maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı, havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Havalimanı Yonca Kavşağı’na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Birtakım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020’de 'Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara