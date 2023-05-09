Trakya mesajları: Gelecek vizyonumuz burada şekillendi

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün mitinglerini Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’la sürdürürken özetle şunları söyledi:

“Kırklareli’nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğum şiir yüzünden cezalandırıldığımda Kırklareli bizi misafir etti. O kara günleri unutmadık. Milletimizin bize yapılan adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Yüz binlerin, bizleri Pınarhisar Cezaevi’ne yolcu ederken o döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık. Kırklareli’yle birlikte tüm Türkiye’nin bize nasıl sahip çıktığını, bizlere nasıl umut bağladığını hiçbir zaman unutmadık.

OKUL OLARAK GÖRDÜK

Pınarhisar’da haksız bir şekilde tutulduğumuz o günleri her anıyla, tefekkürle, tezekkürle, istişareyle geçen bir okul olarak gördük. Pınarhisar’ı bir zindan olarak değil Medrese-i Yusufiye olarak kabul ettik. Darbecilerin, milletimizle bağımızı koparmak için bize attıkları o zindan Allah’ın takdiriyle yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye’ye dair hayallerimizi Pınarhisar’da somutlaştırdık. Gelecek vizyonumuzu burada şekillendirdik.

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BOŞ VAAT GÜNLERİ

Seçim dönemleri kimileri için bol keseden boş vaat dağıtma günleridir. Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan buradan seçtikleri vaatleri gittikleri yerlerde sağa sola savururlar. Seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar. Bir daha ki seçime kadar da milletin yüzüne bile bakmazlar.

Bizim vaadimiz gayet açık. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek, bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz. Kira meselesini de, aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız.

KENDİ PROVOKASYONLARI

Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar.Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul’u gördünüz. 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı’ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Ama bu sefer başaramayacaklar.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’daki mitinglerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

HALKALI-KAPIKULE 1.5 SAATE İNECEK

- ERDOĞAN “İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı birbirine hızlı trenle bağlayacak, hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. Bu hat üzerinde Kırklareli’nde, Babaeski-Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate düşecek” dedi.

HAYAT TARZI KORKULARIYLA BÖLEMEZLER

-ERDOĞAN konuşmasında Romanlara da selam yolladı: “Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler, kardeşliğinize işte böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz. Bizi Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğim. Buradan çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum.”

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İSTANBUL'A TEŞEKKÜR: SEVDAMIZI YENİLEDİK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya hesabından Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanlara, “İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik” sözleriyle teşekkür etti. Erdoğan mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: “14 Mayıs’a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şehrimizin 39 ilçesinden 1.7 milyonu aşkın hemşehrimizle ‘Türkiye bize emanet’ dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek, bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla ve azimleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

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ÜLKEYİ DOLAŞIP YAPILANLARI GÖRMEYE DAVET EDİYORUM

ERDOĞAN Tekirdağ mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı İpekyolu’nu canlandırma projesi için, “Hayata geçirdiğimiz projeleri engelleyenler şimdi endüstri bölgesi, uluslararası lojistik hattı gibi sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. İşin daha vahimi bunlar ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay bay Kemal ve arkadaşlarını seçimden sonra milletimiz kendilerini mevcut yüklerinden kurtaracağı için salim kafayla ve geniş vakitte ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ediyorum” dedi.