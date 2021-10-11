Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı: Gece saatlerinden itibaren...

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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde (Süleymanpaşa, Saray, Kapaklı, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.