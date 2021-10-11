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Son dakika hava durumu raporu! Yeni haftada hava nasıl olacak? Çarşamba gününe dikkat!

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika hava durumu raporu Yeni haftada hava nasıl olacak Çarşamba gününe dikkat

Türkiye yeni haftada batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak görülecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu raporu Yeni haftada hava nasıl olacak Çarşamba gününe dikkat

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı hava salı ve çarşamba günü iç kesimlerde de etkili olacak ancak hafta genelinde Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. 3 büyükşehirde de hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.

Son dakika hava durumu raporu Yeni haftada hava nasıl olacak Çarşamba gününe dikkat

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'nin yayınladığı son rapora göre çarşamba günü hava sıcaklıklarında 3 ila 6 derece düşüş olacak.

Son dakika hava durumu raporu Yeni haftada hava nasıl olacak Çarşamba gününe dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

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Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

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Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak