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AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

THY 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarına yalanladı

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THY 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarına yalanladı
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Denizli uçuşunda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı konulan bir yolcu nedeniyle 12 yolcunun karantina altına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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