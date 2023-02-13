Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi! Doç. Dr. Özşahin: Deprem aktivitesiyle alakası yok

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Özşahin, "Özellikle poyraz estiğinde, her sene rutin olarak Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda, bu çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da 'Kral Yolu' olarak isimlendirilen alanlarda, bu çekilme genliği fazla olduğundan geniş alanda görülmektedir. İnsanlar, bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" diye konuştu.

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AVCILAR'DA DA DENİZ ÇEKİLDİ

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.