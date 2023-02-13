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Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi! Doç. Dr. Özşahin: Deprem aktivitesiyle alakası yok

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#Deniz#Tekirdağ#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:53

Tekirdağ'da Marmara Denizi 25 metre çekilince 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur" dedi.

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu söyledi.

Tekirdağda deniz 25 metre çekildi Doç. Dr. Özşahin: Deprem aktivitesiyle alakası yok

Doç. Dr. Özşahin, "Özellikle poyraz estiğinde, her sene rutin olarak Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda, bu çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da 'Kral Yolu' olarak isimlendirilen alanlarda, bu çekilme genliği fazla olduğundan geniş alanda görülmektedir. İnsanlar, bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" diye konuştu. 

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AVCILAR'DA DA DENİZ ÇEKİLDİ

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Tekirdağda deniz 25 metre çekildi Doç. Dr. Özşahin: Deprem aktivitesiyle alakası yok

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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