Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

06:55 AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

00.00 CAN KAYBI 24 BİN 617

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Gün içerisinde sevindirici Haberler aldık. Ümit ediyorum ki bu haberler daha da çoğalır. Biz tüm gücümüzle arama kurtarma çalışmalarına tüm ümitlerimizi canlı tutarak devam edeceğiz. 32 bin 71 isimsiz kahraman çalışmalara devam ediyorlar. Hepsinin ekipmanları yanında. Arama kurtarmada çok önemli olan eğitimli köpekleri yanında. Teknoloji burada çok önemli ve teknolojiyi sonuna kadar değerlendiriyoruz. Bununla birlikte üzücü haberlerde devam ediyor. Bir afet yaşadık ve bu yüzyılın afeti. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz artmaya devam ediyor. 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kimlik belirleme işlemleri ve defin işlemleri tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Afet bölgesinde destek ve çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, “Psikososyal desteklerimiz bölgede devam ediyor. Hava ve deniz araçlarını kullanmaya devam ediyoruz. 26 gemi 70 uçak ve 114 helikopter, 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalarımız devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirmek ve bu aşamayı bitirdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmek. Enkaz kaldırma çalışmalarının da bir adli süreci var. Enkaz kaldırılmadan önce gerekli incelemelerin yapılması sonraki adli süreç için önemli. Çalışmalardan sonra hemen enkazı kaldıracağız ve hemen kalıcı konutları yapacağız” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"10 İLDE DEPREM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROLARI KURULDU"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Oktay, “Adalet Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalardan dolayı deprem suçları soruşturma büroları kurulmuştur. Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1’i tutuklanmış 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Halk sağlığı ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, “Arama kurtarma çalışmaları sürerken salgın hastalıkların önüne geçmek için gerekli önemleri alıyoruz. Barınma ile alakalı çalışmalarımız devam etmekte. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Kendi imkanları ile çıkanlar var, havayollarının ücretsiz taşımaları ile çıkanlar var. Tahliye merkezlerimizde barınma ihtiyacını da ifade edenlere barınma imkanları da sunuyoruz. Şu an için 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerimizden gidenler. Havayolu şirketlerinin yaptığı uçuşlarla da 100 binin üzerinde tahliye var. Barınma konusunda yurtlarımızı da imkanlara eklemiş durumdayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

"ULAŞIM VE ENERJİ ALANINDA BİR SIKINTIMIZ YOK"

Afet bölgesinde ulaşım, enerji, haberleşme ve akaryakıt konuları hakkında bilgiler veren Oktay, “Ulaşım ve enerji alanında bir sıkıntımız yok. Haberleşme alanında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Isınma ile ilgili yoğun bir odun ve kömür yardımı yapmaya başladık. Akaryakıt konusu önemli bir konu. Elimizdeki verilere göre günlük tüm afet bölgesindeki akaryakıt tüketiminin 6.6 milyon litre olduğunu görüyoruz. Afet sonrasında biraz artmış durumda ama biz her ihtimale karşı stoklarımızı yüksek tuttuk. Şu an itibari ile afet bölgesinde 46 milyon litrelik bir stokumuz var” ifadelerini kullandı.

- 11.02.2022 -

Haberin Devamı

23.45 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Şu an 140. saatte gelen güzel haberlerle mutlu oluyoruz. Asrın afeti değimiz ve yaşadığımız bu süreçte milletçe tek yürek olmuş ve deprem bölgeleri için mücadeleyi ortaya koymaktadır. Biz çok güçlü bir aileyiz Türkiye olarak. Hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralılarımıza her türlü yardımı yapacağız. Şu an AFAD öncülüğünde arama kurtarma faaliyetimizi 36 enkaza kadar düşürdük. Birlik ve beraberliğimiz her alana yansımış durumda. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız da destek oluyorlar. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Mobil mutfaklar, aşevleri ve gıda depolarımızla hizmetlerimiz devam ederken afet bölgelerine de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gelen ihtiyaçları askerlerimiz helikopterlere ulaştırıyor.

Haberin Devamı

Gaziantep Merkez, Nurdağı ve İslahiye'ye elektrik vermeye başladık. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilde yürütmekteyiz. 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespitinin yapılmadığı binalara vatandaşlarımın girmemesi uyarıları yineliyoruz. Hasarsız ve az hasarlı yapılarda oturan vatandaşlarımız e-devletten binalarına ilişkin tespitlerini yapabilirler. Vatandaşlarımın barınma ihtiyaçları ne zamana kadar isterlerse yapılacaktır. Şu ana kadar Gaziantep'te 19.320 evin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu konuda vatandaşlarımız e-devlet üzerinden bilgilendirilmektedir.

Yıkıla binaların yüzde 95'nin 99-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz. 2000 sonrası yapılan yapılarda mevzuatın ne kadar önemli olduğunu bu nokta da görebiliyoruz. Ben tekrar her bir vatandaşımız için mücadele eden 85 milyonluk Türkiye ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah her dakikayı değerlendireceğiz ve son ana kadar enkaz altındaki vatandaşlarımız için mücadele edeceğiz.

20.45 MSB: YARDIM VE TAHLİYE GÖREVİNE DEVAM EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimize ait SH-70 Sea Hawk helikopterleri de deprem bölgesinde hız kesmeden yaralı vatandaşlarımızın hastaneye tahliyesini gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verdi.

DEPREM FACİASINDA 22 BİN 327 CAN KAYBIMIZ, 80 BİN 278 YARALI VATANDAŞIMIZ VAR

19.35 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün afetin 6. günündeyiz. Depremden en çok hasar gören Hatay'da üniversite hastanemiz hizmet vermektedir. Diğer illerimizde de sağlık hizmetleri eksiksiz verilmektedir. Deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmetlerine katılmak isteyen personelimizin bulundukları yerde kalmalarını, gönüllü olanların sağlık müdürlüklerinde bildirmelerini rica ediyorum. Sahada yeterli personel bulunmaktadır. Acil müdahale gerektiren hastalarımızın sayısı azalmaktadır. Afet bölgesinde, depremzedelerin bulunduğu yaşam alanlarında, 1. basamak sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. “Afet bölgesinde mobil eczaneler devreye girmeye başladı. Köylerimize de sağlık hizmeti ulaştırılmaya devam ediyor. Halk sağlığı koordinasyon merkezlerimiz kurulmaya başlandı. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlemler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerimizde hijyen malzemeleri sağlanmaktadır. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devlet ve millet buradadır, sağlık ordumuz burada ve hizmet başındadır. Son durum hakkında bilgi vermek gerekirse deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar ilk müdahalesini ardından hava araçları ile bin 174, araçları ile 20 bin 130, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirilebilmesi amacıyla bölge dışından transferi sağlandı. Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimize talimat verildi. Bölgeden hasta transferleri artık sadece özellikli hizmetler için yapılmaktadır. Bunun dışında bölgede rutin sağlık hizmetlerine dönülecektir. Bütün iyi niyeti ile bakanlıktan bağımsız olarak bölgede hizmet vermek isteyen sağlık çalışanlarımızın çabalarının zayi olması imkan dahilindedir. İyi niyetle çıktıkları yolda lojistik sorunlarına yol açabileceklerini unutmamalıdırlar.

19.20 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: deprem olduktan sonra kriz merkezlerini kurduktan sonra ilk yaptığımız husus ulaştırma hizmetlerini gerçekleştirmek olmuş ve hava köprüsü kurulmuştur. 841 sorti gerçekleştirilmiştir. 63 uçak kullanılmış ve İHA ve SİHA'larımız görev yapmaktadır. Helikopterler bizim için önemli, deprem bölgesine ulaştırmada rolü çok büyük. Hatay Havalimanı'nın kapalı olması nedeniyle gecikme yaşandı, bugün yarın hizmete açılması ila çalışmalarımızın hızlanacağına inanıyorum. Deniz Koridoru ile İskenderun'dan Mersin'e yaralı nakli yapılmakta. 24 gemi kullanılmakta. Helikopterlerle ücra köy ve ilçelere yardım ulaştırıldı.

"'ASKER NEREDE?' DİYEN KÖRLER VAR, MEHMETÇİĞİMİZİN EMEĞİNE SAYGISIZLIK"

Sancaktar ve Bayraktar gemilerimizi hastane olarak tahsis ettik ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. 700 bin kumanya dağıtılmıştır. 502 bin ekmeği vatandaşlarımıza dağıttık. Günde 50 bin kişiye sıcak Yemek verecek kapasiteye ulaştık. Mehmetçik 19 bin çadırın kurulmasını sağladı. 655 ton yakıtı vatandaşlarımıza dağıttık. Gelen yardımların da en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yardım sağlıyoruz. Bölgedeki kışlalarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Yaz aylarında kullanılan eğitim kampları da vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Yurt dışından gelen katkıları da bölgeye ulaştırmak için planlarımızı yaptık. NATO'dan gelecek 2 bin kişilik çadır kent söz konusu, gerekli planlamayı yaptık. Milletimizin bağrından çıkan TSK, bu zor günlerde milletimizin emrinde görevinin başında bulunmakta. 'Asker nerede?' diyen körler fesatlar var. Bu Mehmetçiğimizin emeğine saygısızlıktır.

18:50 RÖNESANS REZİDANS İNŞAAT'IN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Gaziantep'te de çöken Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.