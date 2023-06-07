TBMM yeni başkanını seçiyor: Oylama gizli yapılacak... İşte adaylar

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TBMM, 28'inci dönem için yeni başkanını bugün seçiyor. AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İyi Parti’nin adayı olarak seçime katılacak.

Türkiye İşçi Partisi aday olarak cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi. YEŞİL Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç...

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

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OYLAMA GİZLİ YAPILACAK

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00’te toplanacak, oylama gizli yapılacak.

İLK 2 TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKLİ

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

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Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak

Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.