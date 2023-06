Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maaş ve ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Seçim sürecini suhuletle tamamladık. Milletimiz rekor katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek mecliste, gerek cumhurbaşkanı seçimindeki tarihi başarımızla 17.seçim zaferimize imza atmış olduk. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımı buradan tebrik ediyorum. 28 Mayıs itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan konuma yükselten her insanımıza müteşekkiriz. 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine şahitlik etmemizi sağlayan dost ülkelere teşekkür ediyorum.

"BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"



Türkiye, Afrika'dan Asya'ya kadar yüzlerce ülkede umudun, direnişin ve dik duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi olarak kazananlar bellidir. Bizimle ittifakımızla birlikte Türkiye kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize dirliğimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak, bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza vererek inşa edeceğiz.

Haberin Devamı

"MUHALEFETİ ARTIK DAHA HASSAS DAVRANMASINI ÜMİT EDİYORUZ"



YSK kesin sonuçlarını açıklamasının akabinde mazbatamızı alıp yemin ettik. Törenimize yurtdışından katılım düzeyinin yüksek olması bizleri gururlandırdı. 80'e yakın ülkeden, 20 devlet bakanı, 112 meclis başkanı, 14 başbakanı başkentimizde ağırladık. Büyükelçiler de törenimize çok büyük ilgi gösterdi. Aralarında 11.cumhurbaşkanı sayın Gül ile birlikte milletvekillerimizin, ittifakımızdaki siyasi partilerin genel başkanlarının, bilim camiamızın öncü isimlerinin de bulunduğu kıymetli insanımızı misafir ettik. Desteklerini yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin gerçek dostlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Venezuela'dan devlet başkanının katılmış olması bizleri mütehassıs etmiştir. Türkiye'nin güzelliklerini o gün orada müşade ettik. Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin önemini bilen yönetim olarak aynı tavrımızı sürdüreceğiz. BM Genel Kurulu'nu andıran manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır. Siyaset gibi diplomasiyi de dar kalıplarla okuyanların dış politikayla ilgili iddialarının anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun bununla gurur duymasını temenni ediyoruz. Muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefeti artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız davetimize tüm kesimlerden cevap bekliyoruz. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak bir tavırla çalışmaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bayraktar Kızılelma havacılık tarihinde ilkleri başardı Haberi Görüntüle

"CANLA BAŞLA ÇALIŞARAK ÜLKEMİZİ HEDEFLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ"



Her yeni başlangıç yeni bir umut, heyecan, yeni bir atılım demektir. Törenin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle hep birlikte yola revan olduk. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Başkaları gibi yankı odalarına hapsolmak yerine siyaseti milletimizle yaptık. Yeni gelen arkadaşımız teslim aldığı bayrağı yücelterek, alnı ak şekilde halefine devretti. Önceki bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması, depremlerdeki çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu arkadaşlarımızın hizmetlerini hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendileriyle yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. Eski arkadaşlarımızın birikimi yeni arkadaşlarımızın heyecanıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştireceğiz. Evleri türlü düzensizlik içerisindeyken, memlekete nizam verme niyetinde olanları ciddiye almayarak işimize bakacağız. Kabine üyelerimiz tecrübeleri, ehliyetleri itibarıyla Türkiye Yüzyılı mimarları arasında yer alacak vasıflara sahiptir. Zorluk aşmamız gereken meseleler sınırlı değildir. Asıl zorluk devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.



"İSTİKRAR VE GÜVENLE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"



40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası eser ve hizmet anlayışıdır. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Ne söz verdiysek, göreve gelince yerine getirmeye gayret ettik. Farkımız burası. 17. kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. Biz bu 2 kelimenin uygulayıcısı olacağız. 1- istikrar, 2- güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz.



"EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar destekleyeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında hususları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar brifingi hazırlayacaklar, kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesi yanında atılacak adımları belirledik. Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen sel baskınları nedeniyle vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. AFAD ve ilgili kurumlar her türlü çalışmayı sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI



Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN



Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.