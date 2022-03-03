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Osmanlı dönemindeki Kırım ve Ukrayna bölgeleri üzerine çalışmaları bulunan, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Öztürk’e Ukrayna’nın geçmişini ve Rus işgalini sorduk. Prof. Dr. Öztürk, Kiev’in direnişini şu sözlerle yanıtladı: “Ukraynalılar eskiden beri bağımsızlıklarına düşkündür. Mesela tarihte ‘Kozak’ veya ‘Kazak’ olarak bilinen gruplar Ukraynalı kimliğinin önemli bir parçası. Kültürel kimliğinin en güçlü rengi. Ukrayna bağımsızlık mücadelesinin en önemli kahramanları da bu Kazaklardır. Savaşçı ve cesur bir halktır. Gogol’ün meşhur ‘Taras Bulba’ romanında bu kahramanlıklar edebi bir şekilde anlatılır. Orada anlatılanlar Ukraynalılar işte.

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‘KAZAK RUHU UKRAYNA’DA’

‘Taras Bulba’ hem karakter hem de edebi eser olarak Ukrayna’da çok itibarlıdır. Romanın yazarı Gogol de Ukraynalı’dır zaten. Çocukluğu Kazakların içinde geçmiş. Dolasıyla bugünkü Ukraynalılar da o Kazaklarla kendilerini özdeşleştirir. Direnişlerine hiç şaşırmadım. ‘Taras Bulba’nın torunları direniyor. Böyle olacağını bekliyordum. Çünkü tarihten beri hürriyeti uğruna savaşmayı göze alan insanlar. Kazak ruhu Ukrayna’da halen vardır. Bugün Rusya’ya karşı duran direnişin bu Kazak ruhunun eseri olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.

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‘ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜN’

Ukraynalı Kazakların Orta Asya’daki Kazak Türkleriyle bir alakası yok. Bu kelime ‘Başına buyruk’, ‘özgürlüğüne düşkün’ anlamına geliyor. Kazaklar, genelde Rus çarlarıyla birlikte hareket ettiler. Ama sıkça da anlaşmazlığa düşüp savaştılar. Sadece Rusya’ya değil Polonya’ya, Osmanlı’ya, Kırım’a karşı da savaştılar. Bir dönem Osmanlı himayesine girmeleri de gündeme gelmiş ancak daha sonra Rusya ile yollarına devam etmişler. Bununla birlikte bugün Ukraynalılara göre ‘milli kahraman’ olan birçok tarihi kişiliği Ruslar ‘hain’ olarak görüyor.”

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TARAS BULBA

Gogol, ‘Taras Bulba’yı 1835’te yazdı. Hikâye, Kazakların ‘Taras Bulba’ isimli bir liderin öncülüğünde 1570’li yıllarda Polonyalılara karşı isyanını ve savaşlarını anlatıyor. Kazak kültürü neredeyse bütün renkleri ve motifleriyle işleniyor. Hem karakterler hem de olaylar Kazak halk kültürünün motiflerini yansıtıyor. Eleştirmenlere göre bu roman, Gogol’ün Kazak geçmişine duyduğu derin bağlılığı gösteriyor. İlki 1962’de olmak üzere birçok kez sinemaya aktarıldı.