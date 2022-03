Ateş altında yaşamak

Haberin Devamı

Savaş öncesinde yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Kiev’de bomboş sokaklarda yürürken şehirde çok az sivile rastlıyoruz. Şehri terk etmeyip her şeye rağmen burada kalanların nasıl yaşadığını, savaş koşullarına nasıl adapte olduğunu, ayakta kalmak için neler yaptığını merak ederken bir kadın yanımıza gelerek yürüyüş yolunda açık eczane olup olmadığını soruyor. Borysa Hrinchenka caddesindeyiz, eczaneler dahil her yer kapalı. Kiev sokaklarında evsizler, bir başka hayat kurma umuduyla Ukrayna’ya gelmiş göçmenler ile şehri terk etme imkânı dahi bulunmayan yaşlılar dışında başka sivil görmek neredeyse imkânsız. Şehirde mahsur kalan sivillerden biri de Natali ve kocası. Şehri terk etmek istemediklerini söyleyen Natali bizden ayrılırken, “Good luck” diyor. Bu sözleri kentteki sohbetlerimizde çok sık duyuyoruz. Açık olan az sayıda markette nelerin satıldığını öğrenmek için bir marketin yolunu tutuyoruz. Uzun bir kuyruktan sonra girdiğimiz markette ekmek reyonları bomboş. İnsanlar bulabildikleri yiyecekleri almaya çalışıyor.

Haberin Devamı

ARTIK ÇOCUK SESİ YOK

Kentte metro dahil hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor. Şehrin göbeğindeki anayollarda askeri araçların yanı sıra tek tük sivil araç geçiyor. Aracı olanlar ise şehirde benzin bulamıyor. Devlet kurumlarının hizmet verdiğini söylemek ise neredeyse imkânsız. Şu ana kadar tek bir trafik polisine dahi denk gelmedik. Kaza yapanlar arabasını yol ortasına bırakıp yoluna yürüyerek devam ediyor. Rusya’nın harekât için düğmeye bastığı 25 Şubat’tan bu yana şehirdeki bütün okullar kapalı. Çocuklar ve bebekler kendileri için hazırlanan özel sığınaklarda kalıyor.

NE YİYİP İÇİYORLAR





Kaldığımız otel dahil şehirdeki bütün restoranlar kapalı olduğu için konserve, hazır çorba ve bisküvi alarak otelimize götürüyoruz.Tren garına gittiğimizde bir grubun erzak taşıdığını görüyoruz. Alek Jonair, “Bu erzakı yemek bulamayan, evinden çıkamayan ve engelli olanlar için başka şehirden getirttik.Gönüllü bir grubuz. Daha fazla gıdaya ihtiyacımız var” diyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Taras Bulba’nın torunları direniyor Haberi Görüntüle

HERKES OLAĞAN ŞÜPHELİ









Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırıları arttıkça şehirde görev yapan Ukrayna askerleri de giderek geriliyor. Şehrin önemli noktalarında nöbet tutan askerler, gazeteciler de dahil şehirde yaşayan her sivile olağan şüpheli gözüyle bakıyor. En ufak şüpheli bir harekette siviller yüzüstü yere yatırılıyor, üzerleri aranıyor...

SAVAŞA KISA MOLALAR









Her ne kadar Kiev’in her yanını savaş sarsa da şehirdeki bütün binalara elektrik veriliyor, temiz su tedarikinde bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak işler her an tersine dönebilir. Nitekim Rusya’nın şehirdeki televizyon kulesini vurması şehri ayakta tutan tesislerin de hedef alınabileceğini gösteriyor. Siren seslerinin duyulmadığı anlarda sokaklarda yaşam belirtilerini fark ediyoruz. Penceresinden kuşları besleyenlere de rastlamak mümkün...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Manyak manyak işler Haberi Görüntüle

HASTALARIN TEDAVİSİ DURDU









Kentte sadece birkaç hastane açık. Bir doktor, “Kısıtlı imkânlara rağmen sığınaklarda hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz. İşlerin daha da kötüye gitmesi durumunda kanser dahil birçok hastanın tedavisi sekteye uğrayabilir” diyor.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

BUGÜN NE OLDU?

* Ukrayna yönetimi, işgalin yedinci günü biterken Rus saldırılarında 2000 sivilin öldüğü açıkladı.

* Başkent Kiev’in dış semtlerinde Rus bombardımanı devam etti. 3 milyon nüfuslu şehirde kalanların sayısı 1 milyona yakın.

* Rus birlikleri, yoğun bombardıman saldırısı düzenledikleri güneydeki Herson’u ele geçirdiklerini iddia etti. Şehirde aralarında 14 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 36 kişinin öldüğü açıklandı.

Haberin Devamı

* Ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da neredeyse füze isabet etmemiş tek bir bina kalmadı. En şiddetli çatışmalar burada yaşanıyor.

* Karadeniz kıyısındaki Maripol’da Rus kuvvetlerinin bombalaması sonucu sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor. Bu kent düşerse Odessa dışında Ukrayna’nın Karadeniz bağlantısı kesilecek.

PAPA’YA İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

* Moskova savaşın başından beri dün ilk kez kayıp sayısı verdi ve 489 askerinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna ise 5 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

* Kiev yönetimi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko’dan, Vladimir Putin ile konuşmasını ve sivillere insani koridor açılmasını istedi.

Haberin Devamı

* ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımlarla Rusya’yı cezalandırmayı sürdüreceklerini söyledi: “Rus oligarkların haksızca elde ettikleri lüks yatlar ve jetlerinin peşine düşeceğiz.”

* Batı, Rusya lideri Putin’in savaş suçlarını tartışıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın eylemlerinin savaş suçlu olduğunu söyledi, ABD lideri Biden ise “Rusya’nın sivilleri hedef aldığının çok açık olduğunu” belirtti.

* Birleşmiş Milletler, Rusya’nın saldırısını kınayan karar tasarısını 5’e karşı 141 oyla kabul etti. Aleyhte oy veren 5 ülke Rusya, Belarus, Eritre, Suriye ve Kuzey Kore oldu. Tasarının yaptırım gücü bulunmasa da devletlerin yaklaşımını ortaya koyması bakımından önemli.

* Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini belirterek “3. Dünya Savaşı, nükleer ve yıkıcı olacak” açıklamasında bulundu.