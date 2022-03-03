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Biden’dan, Putin ve oligarklara yaylım ateşi: Yatlarına, katlarına el koyacağız

#Joe Biden#ABD#Rusya
Biden’dan, Putin ve oligarklara yaylım ateşi: Yatlarına, katlarına el koyacağız

ABD Kongresi’nde ilk kez ‘Birliğin Durumu’ konuşması yapan ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya lideri Putin’in ‘yanlış hesap’ yaptığını, oysa dünyanın tepki göstermeye hazır olduğunu söyledi. Biden, oligarkların haksız kazançla elde ettiği ‘yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz’ dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan başkanlarının Kongre’yi bilgilendirmek için yaptıkları olağan “Birliğin Durumu” konuşmasında, Ukrayna’daki savaşa ve ABD’nin bu konudaki adımlarına değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sert sözlerle yüklenen Biden’ın konuşması, birçok defa rakip Cumhuriyetçi Parti sıralarının da katıldığı alkışlarla kesildi.

Putin’in Ukrayna’yı işgal planlarında “yanlış hesap yaptığını” vurgulayan Biden, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarıyla Rusya liderini izole etmeyi başardıklarını söyledi. Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da konuşmayı ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden’ın yanında dinledi.

YANLIŞ HESAP YAPTI

Putin’in Ukrayna’yı işgale kalkarak özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştığını belirten Biden, “Ama yanlış hesap yaptı. Asla hayal etmediği bir güç duvarı ile Ukraynalılarla tanıştı” diye konuştu. Ukraynalıların cesaretinin ilham kaynağı olduğunu söyleyen Biden, ardından Ukrayna Büyükelçisi Markarova’yı işaret ederek “Lütfen verdiğimiz desteği gösterelim” dedi. Bunun üzerine Kongre üyeleri Büyükelçi Markarova’yı ayakta alkışladı.

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‘TEK SUÇLU PUTİN’

Putin’in işgale karşı Batı ve NATO’nun cevap vermeyeceğini, kendi aralarında bölüneceğini düşünerek hata yaptığını söyleyen ABD Başkanı, bağlantısız İsviçre’nin dahi yaptırımlara katıldığını hatırlatarak, “Putin yanıldı. Biz hazırdık” dedi. Putin’i kast ederek, “Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediklerinde daha fazla kaosa yol açarlar” ifadelerini kullanan Biden, “Başına gelecekler konusunda hiçbir fikri yok. Ruble çoktan yüzde 30 değer kaybetti. Rusya borsası yüzde 40 düştü, ticaret yapamaz vaziyetteler. Rus ekonomisi ağır hasar aldı ve buradaki tek suçlu Putin’dir” dedi.

‘HAVA SAHASINI KAPATTIK’

ABD’nin müttefikleriyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uyguladığını söyleyen Biden, konuşmasında ABD hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını da açıkladı. Rusya’nın en büyük bankalarının uluslararası finans sisteminden kopartıldığını belirten Biden, “Merkez bankasının rubleyi korumasını engelliyoruz. Putin’in 650 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale getirdik” diye konuştu. ABD Başkanı, yaptırımların Rus ordusu ve ekonomisi üzerindeki etkisinin yıllar süreceğini savundu. Biden, “Askerlerimiz Rus askerleriyle asla karşı karşıya gelmeyecekler. Biz Avrupa’da sadece Putin başka ülkelere de saldırırsa diye varız” diye konuştu.

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‘PEŞİNİZE DÜŞECEĞİZ’

Biden, Rus oligarklara da “peşinize düşeceğiz” mesajı verdi. “Bu şiddet yanlısı rejimden milyarlarca dolar kazanan Rus oligarklara ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum: Artık bitti” diyen ABD Başkanı, Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Biden sürecin nasıl işleyeceğine dair detay paylaşmazken, ABD Adalet Bakanlığı’nda oligarkların kazançlarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığını araştıracak bir “özel görev gücünün” kurulması planlanıyor.

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