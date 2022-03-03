Son Dakika | Çatışmalar Avrupa'nın en büyük santraline sıçradı... Ukrayna'dan korkutan açıklama: Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak

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Rusya - Ukrayna savaşının 8'inci gününde Herson'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün Rusya'nın ele geçirdiğini açıkladığı kentin belediye başkanı konuştu. Rus Jetleri İsveç hava sahasını ihlal etti. Japonya Rus işgali nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

04.25 Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, “O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi.

04.15 Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği öne sürüldü.

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04.00 Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

03.45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.



Yetkililer su anda idare binada yangin oldugunu acikladi.

01.40 Rus ordusunun taarruzu altındaki Kiev'de güçlü bir patlama yaşandığı bildiriliyor.

İş insanı İrfan Kırmızı patlamanın ardından CNN TÜRK ekranlarında son durumu anlattı: Patlamanın şiddetiyle evimin camları çatladı.

23.39 Karadeniz'de Odessa açıklarında top mermisi isabet eden ve batan 'HELT' adlı Estonya gemisinin altı mürettebatının kurtarıldığı açıkladı. Ukrayna Parlamentosu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre; mürettebatın sağlık durumları iyi.

23.35 Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin, Rus yapımı roket motorlarını artık ABD'ye vermeyeceklerini açıkladı,

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23.30 SpaceX CEO'su Elon Musk, uyduya dayalı internet hizmeti sunan sistemi Starlink'in kullanılması için Ukrayna'ya kamyon dolusu anten gönderdi. Ancak CNN Business'a konuşan siber güvenlik uzmanları, savaş zamanlarında uydu hizmetlerinin kullanılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti. Tarihte devletlerin uydu sinyallerini düşmanların yerini belirlemek ve onları hedef almak için kullandığı biliniyor.

22.40 ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Whendy Sherman'ın 4-5 Mart tarihleri arasında Ankara’yı ziyaret edeceği öğrenildi.

22.17 ABD Başkanı Joe Biden, Rus güçlerinin Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söyledi. Biden, Putin ve çevresine yönelik çok ağır ekonomik yaptırımlara devam edeceklerini söyledi.

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22.00 Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da dahil olmak üzere birçok isme yaptırım kararı aldı. Listede 19 oligark ve oligarkların 47 aile üyesi bulunuyor. ABD'nin yaptırım listesinde Sergey Çemezov, İgor Şuvalov, Yevgeni Prigozin, Arkdadi Rotenberg, Boris Rotenberg, Alişer Usmanov ve Nikolay Tokaryev gibi isimler bulunuyor.

21.40 Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, IOC’nin tavsiyeleri doğrultusunda Rusya ve Belaruslu sporcu ile yetkililerin bir sonraki duyuruya kadar WT etkinliklerinde mücadele etmelerine izin verilmeyeceğine karar verdi.



Yönetim kurulu, sporcuları hükümetlerinin kontrolleri dışında aldığı kararlar nedeniyle cezalandırılmalarının adil olmadığını ifade ederken, alınan kararın tüm katılımcıların güvenliği ve yarışmaların bütünlüğünü korumak adına bunun zor ama gerekli bir karar olduğunu bildirdi.

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21.40 Zelenski'nin 'Hava sahası kapatılsın' çağrısına Beyaz Saray'dan cevap geldi. Beyaz Saray, uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa sebebiyet verebilme olasılığından dolayı bu adımı atmayacaklarını bildirdi.

21.30 Podolyak, üçüncü tur görüşmelerin gelecek hafta başında yapılacağını açıkladı.

21.15 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus hava saldırıları sonucu Çernigiv'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

21.05 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Rus tanklarının Zaporijya Nükleer Santrali'nin yanındaki kasabaya girdiğini duyurdu. Aynı yetkili, Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakınlarındaki bir kasabada ateş açtığını ifade etti.



20.40 İkinci tur görüşmelerin ardından Rus heyetinden de bir açıklama geldi. Başmüzakereci Vladimir Medinski, "Ciddi ilerleme sağlandığını düşünüyoruz" derken, sivillerin tahliyesi için oluşturulacak insani koridor etrafından muhtemel ateşkeste anlaşma sağlandığını açıkladı.

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20.35 Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelerin ardından ilk açıklama Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak'tan geldi. Podolyak istediklerini sonucu alamadıklarını belirtirken, iki tarafın da sivillerin tahliyesi için insani koridor şartı üzerinde anlayış birliğine vardığını söyledi.

20.20 Ukrayna lideri Zelenski'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameralar karşısına geçti. Operasyonların devam ettiğini belirten Putin, sivil kayıpları önlemek için Rus güçlerinin elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Putin, "Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble verileceğini ve yakınlarının maaşa bağlanacağını söyledi.

19.39 Ukrayna'nın Zaparojiya Bölgesi’nde bulunan Energodar şehrinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, şehrin saldırı altında olduğunu ve 100 araçlık Rus konvoyunun şehre yaklaştığını açıkladı. Orlov, "Düşmanın yüz araçlık konvoyu yaklaşıyor. Caddeleri terk edin ve camdan uzak durun. Şehrin girişinde çatışmalar yaşanıyor. Arkadaşlarımız düşmanın ilerlemesini durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk belirlemelere göre sivil binalar zarar gördü. İşgalciler sivillere saldırdı. Ölü ve yaralılar netleştiriliyor" dedi.

19.35 Rusya’nın roket saldırısı düzenlediği Ukrayna’nın Çernigiv kentinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatler 15.00 sularında başlayan saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve onlarca sivilin enkaz altında kaldığı belirtildi. Servis, arama-kurtarma çalışmaları sırasında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 9’dan 22’ye yükseldiğini duyurdu.

19.15 Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin AB'ye üyelik başvurusu yapacağını açıkladı.

18.50 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santralı'nın ele geçirme yolunda çabalarını arttırdığını açıkladı.

18.00 Müzakerelerde 2'nci görüşmeler başladığı esnada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rus askerlerinin kendi naaşları yakmak için araç getirdiklerini açıklarken, harekatın devam etmesi halinde dünyanın sonunun geleceğini söyledi. Zelenski, "Her gün uluslararası liderlerle 20-23 görüşme yapıyorum. Hava sahasının kapatılması çok önemli. Bunu yapacak gücünüz yoksa bana uçak verin" çağrısında bulundu. Ayrıca Ukrayna Başkanı dünyanın Ukrayna'ya yardım etmekte geç kaldığını söyledi. Barışçıl bir insan olduğunu söyleyen Zelenski, "Başkan olmasaydım sivil savunma olurdum, anayasanın değil halkın koruyucusu olurdum" dedi. Öte yandan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu belirterek "Türkiye güvenlik garantörlerimizden" ifadesini kullandı.

17.51 Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Brest'te başladı.

Zelensky'nin Yardımcısı, ikinci tur müzakereler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

'Görüşmelerde Ukrayna öncelikli olarak ateşkes ve tahliyeler için insani koridorların açılması için çaba gösterecek.'





17.16 Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'dan kötü bir haber geldi. Yardımcısı Macron'un Ukrayna'da 'daha kötüsünün geleceğine' inandığını belirtti. Açıklamada Putin'in Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeyi hedeflediği bilgisinin altı çizildi.

17.11 Gürcistan AB üyeliği için resmi başvuruda bulundu.

UKRAYNA'DAN 'BARIŞ GÜCÜ' ÇAĞRISI

17.10 Ukrayna Parlamentosu BM ve diğer uluslararası örgütlerden ülkeye barış gücü göndermesini istedi.

16.50 Ukrayna heyeti Rusya ile müzakerelerin yapılacağı bölgeye ulaştı.

16.46 Birleşmiş Milletler, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede 2 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

16.30 Vali Viacheslav Chaus, Ukrayna'nın Chernihiv bölgesinde Rus hava saldırısının iki okul ve evi hedef alması sonucu en az dokuz kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığını söyledi.

15.56 Macron ile telefon görüşmesi yapan Putin 'askeri operasyon sürecek' mesajı verdi. 90 dakika süren görüşmede Putin'in 'Her şekilde bu harekat başarı ile hedefe ulaşacak' dediği bildirildi.

15.55 Estonya'ya ait kargo gemisi Odessa kenti açıklarında isabet aldı. Patlamanın ardından geminin battığı bildirildi.

15.43 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya yeni bir suçlama geldi. Kuleba Rusya'nın Ukrayna'yı suçlamak için sahte bir operasyona hazırlandığını belirtti. Kuleba Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Haberler endişe verici... Ruslar, Rusya sınırındaki Popovka köyündeki birden fazla roket fırlatma sistemini kendi bölgelerine doğrultmuş olabilir. Rusya'nın eylemlerinin barbarca niteliğini bilerek, Ukrayna'yı suçlamak için sahte bir operasyon hazırlanabileceğinden korkuyoruz.'

AB'DEN UKRAYNA'YA 1.2 MİLYAR EURO

15.40 Ukrayna Başbakanı AB'nin Ukrayna'ya 1.2 milyar euro yardım sağlayacağını duyurdu.

15.35 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko kritik öneme sahip Gostomel'den yeni görüntüler paylaştı.

Geraşçenko Telegram hesabından yaptığı paylaşımda günlerdir Rus ve Ukrayna birlikleri arasında çatışmalara sahne olan Gostomel'de kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Görüntülerde Rus ordusuna ait olan 'v harfi' ile işaretlenmiş pek çok askeri aracın kullanılamaz hale geldiği görülüyor.





UKRAYNA DOĞRULADI: HEYET YOLA ÇIKTI

15.26 Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin bugün yapılacağı bilgisini doğruladı. Ukrayna heyetinin bir üyesi olan milletvekili David Arakhamia, Ukrayna'nın bu görüşmede en azından insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise müzakere heyetinin Rus delegasyonu ile görüşmek için yolda olduğunu açıkladı.

15.18 Rusya Chernihiv'e hava saldırısı düzenledi. Yapılan resmi açıklamada saldırının yapıldığı bölgenin yakınlarında hiçbir askeri tesisin bulunmadığı bilgisinin altı çizildi.

14.41 Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Macron ile Putin 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü.

Gözden Kaçmasın Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı Haberi görüntüle

VALİ AÇIKLADI: İDARE BİNASI RUSLARIN ELİNDE

14.34 Vali Hennadiy Lahuta'ya göre, Rus kuvvetleri Herson Oblast İdaresi binasını tamamen ele geçirdi.

14.18 Biden Yönetimi'nin Kongre'den Ukrayna'ya yapılacak 10 Milyar dolarlık yardımı onaylamasını istediği bildirildi

14.01 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Artık savunma pozisyonundan karşı taarruz pozisyonuna geçiyoruz, Zafere yaklaşıyoruz' denildi.







13:41 BM Ukrayna'ya yardım için şimdiden 1,5 milyar dolar toplandığını açıkladı.

KULEBA: ALMANYA SİLAH YARDIMI YAPACAK

13.40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Almanya'nın Ukrayna'ya bir parti daha silah yardımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde Alman basını Berlin'in Ukrayna'ya uçak savar füzesi göndereceğini duyurmuştu.

KREMLİN'DEN 'MÜZAKERE' AÇIKLAMASI: HALA BEKLİYORUZ

13.26 Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Ukraynalı müzakerecileri beklediğini açıkladı. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bildiğiniz gibi heyetimiz dün gece zaten oradaydı. Dün gece Ukraynalı müzakerecileri bekliyordu... Sabah onları bekliyordu ve dürüst olmak gerekirse hala bekliyor.'

Peskov, Putin'in bugün güvenlik konseyi üyeleriyle görüşeceğini de sözlerine ekledi.





12:50 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

PUTİN'İN YARDIMCISI SAAT VERDİ

12.46 Putin'in Yardımcısı Medinsky, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinin yerel saatle 15:00'te (TSİ 14.00) devam edeceğini söyledi.

12.20 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir. Batılılar nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir. Durum şu, bizi duyuyorlar ama aslında dinlemiyorlar. Dolayısıyla ben bir kıyaslama yapmak istiyorum' dedi.

Lavrov sözlerine şöyle devam etti;

'Mutlak iyiyi düşünmemiz gerekiyor ve mutlak iyinin bu yok edilen haklar üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ben eminim tarih neler olduğunu bize gösterecek. Eminim duygularınız değişecek ve Batılı ortaklarımız diyalog yolunda devam etmek isteyecekler. Krizde çözüme ulaşacağımızdan şüphem yok.'

Putin'in akıl sağlığı ile ilgili haberler üzerine Lavrov, 'Başkan Putin son haftalarda detaylı yorumlar yaptı bizim konumuza ilişkin. Bu anayasal güçlerle tamamen uyumlu. Rusya Devlet Başkanı anayasal haklarını kullanıyor. Her hafta toplantılar yapıyoruz. Karar mekanizması tam olarak bu şekilde işliyor' dedi.

ZELENSKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

12.16 'Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve bomba saldırıları, topraklarımızda önemli bir şey elde edemediklerinin kabulüdür' diyen Ukrayna lideri Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Savunmamızın tüm hatları korunuyor. Düşmanın stratejik yönlerden hiçbirinde başarısı yok.'

Rusya'nın Odessa'yı yok etmek istediğini belirten Zelenski 'Karadeniz'in dibi görecekler' dedi.

Rus ordusunun taktik değiştirmek zorunda kaldığını belirten Zelenski, 'Bizi arkamızdan vurdular' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı 'Kentlerimize sadece roket atıyorlar, bu topraklarımızda istediklerini yapamadıklarının itirafıdır' dedi.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'İki dünya savaşından, üç kıtlıktan, Holokost'tan, Babyn Yar'dan, Büyük Temizlik'ten, Çornobil patlamasından, Kırım'ın işgalinden ve devletimizin doğusundaki savaştan sağ çıktık. "Bizi birçok kez yok etmek istediler ama yapamadılar.'

12.03 Letonya, Moskova'dan ayrılan Ukraynalı diplomatların Çarşamba akşamı Letonya'ya geldiğini açıkladı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ' Letonya-Rus sınırını geçen Ukraynalı diplomatları memnuniyetle karşılıyor' ifadesine yer verdi.

11.57 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Ukrayna çevresindeki mevcut olayların gelişimini engellemeye çalıştığını, ancak Batı'nın bunu fark etmemeyi tercih ettiğini ve artık bu konudaki kendi sorumluluğunu unuttuğunu söyledi.

UKRAYNA: RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

11.14 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valery Zaluzhny Kiev Oblastı'nda bulunan İrpin'de bir Rus SU-30 uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Zaluzhny, 'Hava savunma sistemimiz mükemmel çalıştı' dedi

11.11 İngiltere güvenlik bakanı Damian Hinds Sky News'e verdiği demeçte Rus ordusunun sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve dünya için de hemen tehlike oluşturan 'acımasız bir işgalci güç' olduğunu söyledi.

10.45 Rus ve Belaruslu sporcular Paralimpik Oyunları’na katılamayacak. Uluslararası Paralimpik Komitesi, başta sporcuların ülkelerinden bağımsız bir şekilde yarışabileceğini açıklamıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise Olimpiyat köylerindeki durumun savunması zor bir yere geldiği belirtildi. Komisyonun başında bulunan Andrew Parsons, oyuncuların hükümetlerinin kararlarının ‘kurbanları’ olduğunu aktardı.

KİEV İŞGALE HAZIRLANIYOR

10.23 Rus birlikleri kuzeyden kent merkezine yaklaşıyor. Kiev'de işgale karşı önlemler artırıldı.

09.58 Rusya Savunma Bakanlığı bugüne kadar 1612 Ukrayna askeri hedefinin vurulduğunu açıkladı.

09.45 DPA haber ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Alman ekonomi bakanlığı Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi tedariğini onayladı.

Kiev'de gönüllü kuvvetler Rus işgaline hazırlık yapıyor.

HERSON BELEDİYE BAŞKANINDAN YENİ AÇIKLAMA

09.27 Herson belediye başkanı Igor Kolykhaiev, 2 Mart'ta bir Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin yerel meclis binasının kontrolünü ele geçirdikten sonra güney Ukrayna şehri Herson'u ele geçirdiğini söyledi.

Alman makamları Rus milyarder Alisher Usmanov’un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koyuldu. Usmanov’un adı AB yaptırım listesinde yer alıyordu.

09.10 Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya’nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

SUMY KENTİ BOMBALANDI

08.37 Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytsky, Ukrayna'nın kuzeydoğu kenti Sumy'deki Sumy Devlet Üniversitesi askeri fakültesinin bir binasının bu sabah Rus güçleri tarafından bombalandığını bildirdi.

08.27 Rusya, bireysel döviz alımlarına yüzde 30 komisyon getirdi.

DELHİ'DEN 'CANLI KALKAN' İDDİASINA YALANLAMA

08.13 Rusya’nın “Ukrayna Hint öğrencileri rehin aldı, canlı kalkan olarak kullanıyor” açıklamasına Delhi’den yalanlama geldi.

Moskova, “Ukrayna Hint öğrencilerin Rusya’ya kaçmasını engellemek için elinden geleni yapıyor” iddiasında bulunmuştu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı, “Rehin alındığını duyduğumuz tek bir öğrenci bile yok” ifadelerini kullandı. Açıklamada Hindistan’ın Ukraynalı yetkililerden, Hint öğrencilerin ülkelerine dönebilmesi için yardımcı olmalarını talep ettiği de yer aldı.

Harkiv kentinde binlerce Hint öğrencinin mahsur kaldığı aktarılıyor. Hindistan bir süredir bu öğrencileri çıkarmak için çaba gösteriyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

RUS BİLİM İNSANLARINDAN ORTAK BİLDİRİ

07.53 Rusya’da binlerce bilim insanı ve bilim muhabiri, Rusya’nın işgaline karşı bir bildiri yayınladı.

Ukrayna’nın işgalini “haksız ve anlamsız” olarak niteleyen bildiriye ülkenin önde gelen bilim insanları da imza verdi. İmzacıların 25’i, Rusya Bilimler Akademisi’nde yer alıyor.

Metinde Avrupa’da yeni bir savaş başlatılmasının sorumluluğunun tamamen Rusya’da olduğu, Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonların derhal sonlanması gerektiği, Rusya’nın eylemlerinin uluslararası bir izolasyona yol açtığı aktarılıyor.

Kiev Metro İdaresi Müdürü Viktor Brahinski, Kiev’deki metro istasyonlarına sığınanların sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı.

KİEV'E İNSANİ KORİDOR

07.57 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenko, Kiev’i terk etmek isteyenler için insani koridor oluşturulacağını açıkladı. Konaşenko, Kievlilerin şehri güney yönünden terk ederek Vasilkiv kentine gidebileceğini söyledi.

Fakat bu şehir de işgalin başından beri yoğun Rus bombardımanı altında. Konaşenko Pazartesi günü de benzer bir açıklama yapmıştı.

07.20 Eski CIA Direktörü David Petraeus, “Batı işgal öncesi Ukrayna’ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü kurmuştu” dedi.

BBC’ye konuşan Petraeus “Rus hava kuvvetlerinin dilediği gibi uçabilmesi beklenirdi ama bu sistemler nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi.

Petraeus, birden fazla Rus savaş uçağının düştüğüne dair doğrulanmış bilgilerin olduğunu, bu durumun Rusya’nın sahada büyük kayıplar verdiğini gösterdiğini söyledi.

ABD'DEN KREMLİN'E YENİ SUÇLAMA

07.05 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'i Rusya'da 'medya özgürlüğüne ve gerçeğe tam bir saldırı' yapmakla suçladı.

06.12 Ticaret verilerine göre, Brent petrolün fiyatı 9 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 116 doları aştı.

Rusya, Kiev’e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi.

NYT DUYURDU: HERSON ELE GEÇİRİLDİ

05.54 New York Times'ın haberine göre Kırım yarımadasının kuzeybatısındaki Herson Ruslar tarafından ele geçirildi. Şehrin belediye başkanı ve ABD istihbaratı, şehrin tamamen ele geçirildiğine itiraz etti.

Herson belediye başkanı Igor Kolykhaiev, işgalci birliklerle pazarlık yaptığını belirtti.

05.07 Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın Rus işgali nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini söyledi.

Gözden Kaçmasın Kiev bombardıman altında! Merkezi ısıtma sistemini vurdular Haberi görüntüle

RUS JETLERİ İSVEÇ HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

04.47 Dört Rus savaş jeti İsveç hava sahasını ihlal etti. Ordu, iki Rus SU27 ve iki SU24 savaş uçağının Baltık Denizi'ndeki İsveç adası Gotland'ın doğusundaki İsveç hava sahasına kısa süreliğine girdiğini söyledi.

İsveç Savunma Bakanlığı Rusya'nın bu halesi üzerine kınama yayınlandı. Rusya'nın bu hamlesinin sorumsuzca olduğunun altını çizen Hava Kuvvetleri Komutanı Edström konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Arka plandaki mevcut durum göz önüne alındığında, bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Rusya'nın davranışı sorumsuzca.'

NATO TEHDİDİNDEN GÜNLER SONRA YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde, savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

81 yaşındaki Fransızca öğretmeni Pjotr ​​Vyerko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Gorenka'da Rus hava saldırısında hasar alan evinde elinde tüfek ile nöbet bekliyor.

ZELENSKİ'DEN BMGK'YA TEŞEKKÜR

03.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenski, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenski, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

01.51 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Maryna Fenina'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. AGİT'ten yapılan açıklamada, Fenina'nın savaş alanı haline gelen şehirde ailesine ihtiyaçlarını götürürken öldüğü aktarıldı.

01.09 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

PENTAGON'DAN TATBİKATI ERTELEDİ

01.08 Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

01.07 Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin soruşturma başlattığını doğruladı. Savcı, delil toplama sürecine başladığını duyurdu.

01.05

Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm projeleri durdurduğunu açıkladı.

00.30 Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti sokaklarında Rus askerleri ve tanklarının gezdiği bildirildi. Belediye Başkanı İgor Koykhayev, Rus güçlerinin zorla belediye binasını girdiğini açıkladı.

00.22 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), belirlenmiş yedi Rus bankası ve onların Rusya merkezli belirlenmiş iştiraklerini Avrupa Birliği kararı ışığında sistem çıkaracağını duyurdu. SWIFT'ten (Küresel Bankalararası Finansal İletişim Derneği) yapılan açıklamada, Rus bankalarının Avrupa Birliği düzenlemesi gereği 12 Mart'ta sistemle ilişiği kesilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski işgalin başlamasından bu yana 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

23.59 Başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

22.45 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın açıklaması sırasında Rus halkına ve Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi. Blinken, "Rus halkına mesajım; Biz biliyoruz pek çoğunuz böyle bir savaşta yer almak istemiyorsunuz. Putin'in bu sebepsiz saldırısı, hayatlarınızı nasıl iyileştirilebilir. Yaptığımız ekonomik yaptırımların amacı siz değilsiniz, hükümetinizin bu saldırgan yapısını durdurması. Putin liderlik yapmak istiyorsa, Rus askerlerinin ailelerine dönmelerine izin vermelidir. Biz kapıları açık bırakıyoruz, diplomasinin uygulanması için. Eğer Rusya geri çekilirse, diplomasi yolunu seçerse biz de aynı şeyi yapmaya hazır bulunuruz" dedi. 'Rusya'nın nükleer silah tehditleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz' sorusuna cevap veren Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" ifadelerini kullandı.

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