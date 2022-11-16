Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'deki bombalı terör saldırısında bir gözaltı daha! Güllerin sırrı çözüldü

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 13:30

TAKSİM İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısın gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Jarkas kardeşleri ile annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada teröristin kaçarken elinde bulunan güllerin sırrı da çözüldü. Ayrıca terörist Ahlam Albashir'ın bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı anlar ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist Ahlam Albashir, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashir'i burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashir'le birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Taksimdeki bombalı terör saldırısında bir gözaltı daha Güllerin sırrı çözüldü

BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Haberin Devamı

Öte yandan terörist Ahlam Albashir'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashir'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashir'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Yunan basınında tek gündem Türkiye: Erdoğan meydan okumaya devam ediyorYunan basınında tek gündem Türkiye: Erdoğan meydan okumaya devam ediyorHaberi görüntüle

TERÖRİST KADININ İstiklal Caddesi'NDE TURİSTİN KAMERASINA YANSIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesini cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü.

Taksimdeki bombalı terör saldırısında bir gözaltı daha Güllerin sırrı çözüldü

Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

Taksimdeki bombalı terör saldırısında bir gözaltı daha Güllerin sırrı çözüldü

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anı
daha fazla video içinTaksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün