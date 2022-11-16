Taksim'deki bombalı terör saldırısında bir gözaltı daha! Güllerin sırrı çözüldü

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Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist Ahlam Albashir, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashir'i burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashir'le birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.



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Öte yandan terörist Ahlam Albashir'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashir'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashir'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.

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TERÖRİST KADININ İstiklal Caddesi'NDE TURİSTİN KAMERASINA YANSIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesini cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü.



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Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

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