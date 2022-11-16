Alçak saldırıdan dakikalar önce... Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16:20'de meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Patlamaya neden olan bombayı yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

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Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

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KANLI SALDIRIYI PLANLAYAN DA GÖZALTINDA

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren Bilal Hassan'ı Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, Bilal Hassan isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi.

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Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır, Beyoğlu’na gelince Bilal Hassan'dan bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. Bilal Hassan isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, olay yerine gelemeyeceğini, başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken Bilal Hassan ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. Bilal Hassan'ı gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.

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TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde olay günü Suriye’den birlikte Türkiye’ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı PKK’lı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor.

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Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG’li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristin, çevreyi kontrol ettikten sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.