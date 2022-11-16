Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunan basınında tek gündem Türkiye: Erdoğan meydan okumaya devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Erdoğan#Dünya
Yunan basınında tek gündem Türkiye: Erdoğan meydan okumaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 10:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar Yunan basınında geniş yer buldu. Bugün Yunan gazete ve haber sitelerinin tamamında tek konu Türkiye ve Erdoğan olurken Kathimerini Erdoğan'ın sözlerini 'Türkiye'den yeni tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalara imza attı.

Konuşmasının bir bölümünü Yunanistan'a ayıran Erdoğan, tansiyonu yükselten Atina'ya uyarılarda bulundu.

'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' diyen Erdoğan'ın sözleri kısa sürede Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan- Biden görüşmesi Atinada tek gündemErdoğan- Biden görüşmesi Atina'da tek gündem!Haberi görüntüle

Kathimerini gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'den yeni tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarıyla Yunanistan'a yönelik saldırgan söyleminde kararlılığını sürdürüyor' ifadelerine yer verildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın diyen Erdoğan, Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini tekrarlayarak tehditlerini sürdürdü.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Erdoğan G20 Zirvesinde: Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktırErdoğan G20 Zirvesi'nde: Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktırHaberi görüntüle

In.gr Erdoğan'ın 'sınırlarınızı bilin' sözünü ön plana çıkarırken 'Recep Tayyip Erdoğan, aşırı provokatif tavrını hatırladı' yorumunda bulundu.

Aynı haberde Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü için 'Yunanistan'ı tekrar tehdit etti' denildi.

CNN Yunanistan okurlarının karşısına 'Erdoğan meydan okumaya devam ediyor' başlığı ile çıktı.

Gözden Kaçmasın

Dendiastan skandal sözler... Yunanistan resmen ateşle oynuyorDendias'tan skandal sözler... Yunanistan resmen ateşle oynuyorHaberi görüntüle

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydan okurcasına Yunanistan'ın yerini ve tarihini hatırlaması gerektiğini söylüyor ve bir gecede aniden gelebiliriz diyerek kışkırtıcı söyleminde ısrar ediyor.'

Proto Thema ise Erdoğan'ın 'Yunanistan haddini bilmiyor, bizimle uğraşmayın' sözlerini ön plana çıkardı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı, bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle tehdidini yineledi' denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Erdoğan#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün