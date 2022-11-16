Yunan basınında tek gündem Türkiye: Erdoğan meydan okumaya devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalara imza attı.

Konuşmasının bir bölümünü Yunanistan'a ayıran Erdoğan, tansiyonu yükselten Atina'ya uyarılarda bulundu.

'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' diyen Erdoğan'ın sözleri kısa sürede Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Kathimerini gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'den yeni tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarıyla Yunanistan'a yönelik saldırgan söyleminde kararlılığını sürdürüyor' ifadelerine yer verildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın diyen Erdoğan, Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini tekrarlayarak tehditlerini sürdürdü.'

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In.gr Erdoğan'ın 'sınırlarınızı bilin' sözünü ön plana çıkarırken 'Recep Tayyip Erdoğan, aşırı provokatif tavrını hatırladı' yorumunda bulundu.

Aynı haberde Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü için 'Yunanistan'ı tekrar tehdit etti' denildi.

CNN Yunanistan okurlarının karşısına 'Erdoğan meydan okumaya devam ediyor' başlığı ile çıktı.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydan okurcasına Yunanistan'ın yerini ve tarihini hatırlaması gerektiğini söylüyor ve bir gecede aniden gelebiliriz diyerek kışkırtıcı söyleminde ısrar ediyor.'

Proto Thema ise Erdoğan'ın 'Yunanistan haddini bilmiyor, bizimle uğraşmayın' sözlerini ön plana çıkardı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı, bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle tehdidini yineledi' denildi.

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