Erdoğan- Biden görüşmesi Atina'da tek gündem!

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Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkiler değerlendirildi. ABD Başkanı Biden, İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

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YUNAN BASINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşme Yunan basını tarafından yakından takip edildi. Yunan gazeteleri görüşmeye geniş yer ayırırken Biden'ın F-16 satışına verdiği destek özellikle öne çıkan başlıklardan biri oldu.



Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Erdoğan ve Biden G20'de ne konuştu?" başlığı ile verdiği haberinde "Ankara, Biden'ın F-16 talebine verdiği desteği yinelediğini duyurdu." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN SÖZLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARDILAR

TaNea da iki liderin neler konuştuğunu detaylıca inceledi.



Haberinde ABD Başkanı Biden'ın sözlerine yer veren gazete "Türk F-16'larının modernizasyonunu desteklemeye devam edeceğim" başlığını öne çıkardı.

To Vima gazetesi de Biden'ın F-16 açıklamasına dikkat çekti. Biden'ın tahıl anlaşması için Erdoğan'a teşekkür ettiğini yazan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD başkanı Biden ile el sıkıştığı bir fotoğrafını kullandı.



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Yunan Skai televizyonu, 'ABD, Türk F-16'larının modernize edilmesine destek veriyor' başlığını kullanırken, CNN Yunanistan, ABD'nin daha önce verdiği sözü tekrarladığını ve F-16 desteğini yinelediğini belirtti.

MİÇOTAKİS F-16 İÇİN ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis,ABD kongresinde adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' dedi.

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Yunan Başbakanbu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş olurken, Miçotakis'in "Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.