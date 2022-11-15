Son dakika: Kiev'de patlama sesleri! İki yerleşim yeri vuruldu, çok sayıda füze düşürüldü

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Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, başkente yönelik saldırıları doğruladı ve 3 yerleşim yerinin vurulduğunu bildirdi. Klitschko, olay yerine acil yardım ve sağlık görevlilerinin yönlendirildiğini duyurdu.

CAN KAYBINA İLİŞKİNAÇIKLAMA YAPILMADI



Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlk müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor.



Vurulan iki bina, Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve çoğu hükümet binasının bulunduğu şehrin Pechersk Bölgesi'nde bulunuyor.

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Ukrayna Ordusu yaptığı son dakika açıklamasında yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.Kentte şuan siren sisleri duyulurken, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter'dan yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.

SADECE KİEV'DE DEĞİL DİĞER BÖLGELERDE DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, saldırıların sadece Kiev'de değil, başta Lviv ve Kharkiv olmak üzere birçok bölgede sürdüğü bilgisi aktarıldı.

ENERJİ MERKEZLERİNİ VURUYORLAR

Ukraynalı yetkililer yaptıkları son açıklamada Rusya'nın birçok bölgede bulunan enerji santrallerini hedef aldığını ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

ZELENSKİ'NİN KONUŞMASINDAN SAATLER SONRA



Başken Kiev'deki patlamaların Devlet Başkanı Zelenski'nin G20'de yaptığı açıklamadan saatler sonra olması dikkatleri çekti.



G20 zirvesine video konferans yöntemi ile katılan Zelenski açıklamalarında, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ve Kiev'in herhangi bir toprak tavizi veremeyeceğini yineledi.



Zelenski, tüm Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Ayrıca, savaşın sürdüğü Zaporijya nükleer santraliyle ilgili olarak "radyasyon güvenliğinin" yeniden tesis edilmesi, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve bir tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulunan Zelenski,dedi.