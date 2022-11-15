Son dakika: Kiev'de patlama sesleri! İki yerleşim yeri vuruldu, çok sayıda füze düşürüldü

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:03
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Görgü tanıkları patlama sesinin geldiği yerden siyah dumanların yükseldiğini bildiriyor.Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, başkentte yerleşim yerlerinin vurulduğunu açıklarken, Ukrayna Ordusu kente fırlatılan 6 füzeden 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.
Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, başkente yönelik saldırıları doğruladı ve 3 yerleşim yerinin vurulduğunu bildirdi. Klitschko, olay yerine acil yardım ve sağlık görevlilerinin yönlendirildiğini duyurdu.
CAN KAYBINA İLİŞKİNAÇIKLAMA YAPILMADIVurulan iki bina, Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve çoğu hükümet binasının bulunduğu şehrin Pechersk Bölgesi'nde bulunuyor.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlk müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor.
6 FÜZENİN 4'Ü DÜŞÜRÜLDÜ
Ukrayna Ordusu yaptığı son dakika
açıklamasında yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.KENTTE SİREN SESLERİ
Kentte şuan siren sisleri duyulurken, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin G20 zirvesinde yaptığı açıklamaya füzelerle cevap verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? Onlar sadece itaat etmemizi istiyorlar ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder."
ifadelerini kullandı.
SADECE KİEV'DE DEĞİL DİĞER BÖLGELERDE DE SALDIRILAR SÜRÜYOR
Ukrayna güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, saldırıların sadece Kiev'de değil, başta Lviv ve Kharkiv olmak üzere birçok bölgede sürdüğü bilgisi aktarıldı.
ENERJİ MERKEZLERİNİ VURUYORLAR
Ukraynalı yetkililer yaptıkları son açıklamada Rusya'nın birçok bölgede bulunan enerji santrallerini hedef aldığını ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
ZELENSKİ'NİN KONUŞMASINDAN SAATLER SONRA
Başken Kiev'deki patlamaların Devlet Başkanı Zelenski'nin G20'de yaptığı açıklamadan saatler sonra olması dikkatleri çekti.
G20 zirvesine video konferans yöntemi ile katılan Zelenski açıklamalarında, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ve Kiev'in herhangi bir toprak tavizi veremeyeceğini yineledi.
Zelenski, tüm Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Ayrıca, savaşın sürdüğü Zaporijya nükleer santraliyle ilgili olarak "radyasyon güvenliğinin" yeniden tesis edilmesi, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve bir tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulunan Zelenski, "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz"
dedi.