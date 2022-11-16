Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

G-20'nin bu seneki temasının birlikte daha güçlü toparlanma olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Sene boyunca çok sayıda teknik düzeyde çalışma gerçekleştirildi. Türkiye olarak görüşlerimizi paylaştık, zirve gündemine katkıda bulunduk. Son gelişmeleri değerlendirdik. Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayıp sıcak çatışmalarla çetrefilleşen sancılı bir dönemden geçiyor' dedi.

'Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının tüm ekonomileri zorladığı görülüyor' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Pek çok bölgede 60 yılın zirvesine ulaşan enflasyon rakamları karşılaşılan sıkıntıların büyüklüğünü gösteriyor. Alışılageldik usullerle enflasyonu düşürme formülünün henüz isteneni veremediğini görüyoruz. Küresel ekonomiyle ilgili giderek artan resesyon tartışmaları bizi bekleyen tehlikelere işaret ediyor. Bir çıkış yolu bulunamazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor. Bu kriz tüm ülkelerin krizidir ancak küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu yerler Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir.'

Haberin Devamı

'MİLYONLARCA İNSAN KITLIK TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA'

'Somali'den Yemen'e uzanan geniş bir bölgede milyonlarca insan kıtlık tehdidiyle karşı karşıyadır' diyen Erdoğan, 'Ekonomik kriz Afrika ve Asya kökenleri göçmenlere karşı nefret söylemlerini de artırmıştır. İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Haberi görüntüle

Erdoğan, 'Türkiye bu sınamalar karşısında üzerine düşeni yerine getirmenin çabasındadır. Bugün de tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tescili için samimiyetle çaba gösteriyoruz. 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Bölgemizdeki çatışmaları durdurmak için en fazla çalışan ülke konumundayız. Savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeninin olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Tarafları pek çok defa aynı masa etrafında bir araya getirme başarısını sergiledik. Karadeniz'de tahıl koridorunu inşa ettik bu şekilde gıda krizinin çözümüne katkı sağladık. 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik' dedi.

Haberin Devamı

'Ortak bildirimizde gıda israfının azaltılması konusunda taahhütte bulunmuştuk' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Bir yanda dijitalleşmeyi düşünürken diğer yanda 2 milyar insanın yoksulluk içinde yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bir tarafta lüks, şatafat ve israf hakimse burada bir sorun var demektir. Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin uluslararası arenaya taşıdık.'

'KOVİD AŞISI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKE ARASINA GİRDİK'

Zirvenin bir diğer maddesinin sağlık konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Küresel sağlık sisteminin geliştirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin sağlık altyapısında katlettiği mesafeyi burada paylaşma imkanı buldum. Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazdığımıza inanıyorum. 1 milyon 350 bini bulan sağlık personelimizle söz sahibiyiz. Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Şehir hastaneleri sağlık alanında yeni bir dönemi başlattı. Kritik salgın günlerinde devasa bir sağlık kompleksi olan modern tesislerin çok ciddi faydasını gördük. Sahip olduğumuz yaygın altyapıyı bilim, teknoloji ve üretim gücünü daha da geliştirmekte kararlıyız. 2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme gerçekleştirdik. Endonezya Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden, Macron, Meloni, Scholz ile bir araya geldik. Zirve vesilesiyle ayrıca liderler olarak aile fotoğrafı çektirdik ve ortak açıklama yayınladık. G20 platformu küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında kendisinden beklenen liderlik görevini yönetiyor' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'Erdoğan, '2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerin küresel siyasi ve ekonomik istikrar için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.' dedi.

'BIDEN F-16'DA OLUMLU GELİŞMELERİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme ile ilgili soruya 'Biden F-16'da olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi' yanıtını verdi. Erdoğan, 'Görüşmeler şu anda olumlu, fazla detaya girmeye gerek yok. Sayın Biden ile yaptığım görüşmede bu olumlu havayı hissettim' dedi.

Erdoğan, 'Ege, Suriye ve Irak'ta Türkiye agresif bir politika izliyor. Ve burada yapmış olduğu operasyonlar var, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok; Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi' yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili ise 'Şu anda sorgulamalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Yaralı sayısı 25'e düştü, 6 vefat var. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırılması gerekiyor. Kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın KKTC tepkisi ile ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu;

'Kuzey Kıbrıs'la ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir. Herhangi bir yerden veya ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. Olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı veririz.'

Haberin Devamı

'RUSYA'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ'

Erdoğan, Polonya Ukrayna sınırındaki olay ile ilgili, 'Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayız. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Sabah Scholz ile görüşmede bunun detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması herhalde Rusya ile ilgili olmadığını göstermektedir. Onun için inceleme-araştırma şart.' dedi.

Gözden Kaçmasın G20’de gündem ekonomi ve Ukrayna krizi Haberi görüntüle

'Yunanistan'ın tansiyonu yükselten açıklamaları devam ediyor. Sayın Biden görüşmenizde net bir değerlendirmeniz oldu mu?' sorusu üzerine Erdoğan şunlar söyledi;

'Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vs. Benim söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' benim için kelam-ı kibardır. Hadlerini bilmiyorlar. Bu noktada biz komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar adaları doldur, hiçbiri sana fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir.'