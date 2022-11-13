Dendias'tan skandal sözler... Yunanistan resmen ateşle oynuyor

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Ege'deki tansiyonu artıran açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias skandal açıklamalara imza attı.

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Dendias, ülkenin karasularını genişletmeye devam etme niyetini bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye daha önce Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını 'savaş sebebi' olarak nitelendirmişti.

Yunan bakan ulusal çıkarlara uygun ve uygun görüldüğünde bu değişim gerçekleşeceğini belirterek tansiyonu bir kez daha artırdı.

Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanan Dendias Ankara'yı 'zorbalık' ve 'aldatıcı davranmak' ile suçladı.

Dendias, Türkiye'nin bu tavrı nedeniyle Atina ile Ankara arasında diyalog kurmanın imkansız olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE BÖYLE UYARMIŞTI: OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE!

Savunma Bakanı Akar, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a 'Oturun oturduğunuz yerde' sözleriyle seslenmiş ve 12 mil adımının atılmaması gerektiğinin altını çizmişti.

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Bakan Akar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Sakın bir hataya düşmesinler. ‘12 milin zamanıdır’ gibi yanlış hesap yapmasınlar. Bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, Fırat Kalkanı operasyonunu düzenledik. Bizi test etmesinler, maceraya girmesinler. 6 mil yapmışsın, oturun oturduğunuz yerde.'

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.