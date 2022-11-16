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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada bebek arabası parçalanmıştı! Yaralanan Almeda ve annesi taburcu oldu

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 15:16

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan taburcu oldu.

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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı.

Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.

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ANNE ALMEDA VE ANNESİ TABURCU OLDU

Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Almeda ve annesi Dilay Sinan'ın tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi. Eşi Taner Sinan tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan anne Dilay Sinan aracına bindi. Almeda Sinan, Dilay Sinan ve Taner Sinan daha sonra hastaneden ayrıldı.

İstiklal Caddesindeki patlamada bebek arabası parçalanmıştı Yaralanan Almeda ve annesi taburcu oldu

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Polis

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