Sosyal medyada da çok tartışıldı! Diyarbakır'da gündem olan iki yeni maket yerine yerleştirildi

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Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.

Karpuz ve sur maketleri bugün Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.

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