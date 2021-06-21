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Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 21.06.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu! Diyarbakır, iki heykelle daha gündemde

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Sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu! Diyarbakır, iki heykelle daha gündemde

Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi. Heykeller sosyal medya tartışmalara neden olurken Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta sergileneceği öğrenildi.

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

Sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu Diyarbakır, iki heykelle daha gündemde

Diyarbakır'da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşması ile kentte yine maketlere konuşulmaya başlandı. Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi.
Sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu Diyarbakır, iki heykelle daha gündemde

 

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