Son dakika yangın... Kemerköy Termik Santrali'nde son durum! Milas, Köyceğiz, Manavgat, Marmaris, Uşak...

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Bir haftadır devam eden yangınlar ciğerlerimizi yaktı. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar devam ediyor. Aydın, Karacasu'daki yangın da sürüyor... İşte dakika dakika yangınlarda son durum...

SAAT 10:41 - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.

SAAT 10:30 - ANTALYA'DA 2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.

YILKI ATLARI TEHLİKEDE

Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.

SAAT 10:25 - Marmaris'teki orman yangınına, gemiyle denizden de müdahale ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor.

SAAT 10:20 - Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

SAAT 10:20 - CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, yangın kontrol merkezinden şu bilgileri paylaştı:

"7/24 çalışıyor buradaki ekip. Yangına müdahalenin beyin noktası diyebiliriz. Buraya yangın ihbarları geliyor, buradaki ekipler haritalar üzerinden bölgedeki ekipleri ilgili yerlere sevkediyorlar. Buradaki harita yangına müdahale edilen araçları gösteriyor. Haritadaki her bir işaretin farklı bir anlamı var. 'H' işareti helikopteri işaret ediyor. Arazözler yuvarlak imgelerle işaretlenmiş. Mavi kare şeklindeki işaretler ormanlar içindeki havuzları ifade ediyor. Gözetleme kuleleri var bir de bu bölgelerde. İhbar gelince haritalar üzerinden hangi araç nerede, hepsinin numarası var, yeri belli. Hangi araç nereye gidecekse belirlenip gönderiliyor. Buradaki görüntü çok önemli, İHA görüntüsü. Manavgat bölgesinden İHA'lardan alınan görüntüler. Bu görüntü üzerinden yangına müdahale diliyor. Son harita ise termik santral bölgesi. Bu haritada OGM'nin ekiplerini görüyoruz. Yangının geçmesini engellemek amacıyla tutulan noktalar."

SAAT 10:15 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SAAT 10:13 - CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber ve kameraman Mehmet Akif Yıldız da Milas'tan bildiriyor...

"Milas Türkevleri Mahallesi'ndeki son durum... Görüyorsunuz yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evler var. Dün öğleden sonra Türkevleri'ne yangın sıçradığı ihbarı gelmişti. Bu ihbarın ardından aslında bölgede tıpkı diğer yangın alanlarındaki gibi teyakkuz oluşmuştu. Soğutma çalışmaları devam ediyor, küçük çaplı dumanlar çıkmaya devam ediyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi, bazı evler zarar görmedi. Bunun nedeninin ağaçlık bölge olduğunu söyleyebiliriz. Ağaçların iç kısmı da tamamen yandı."

SAAT 10:08 - Muğla'nın ilçelerinde etkisini sürdüren yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan etkin mücadele sürdürülüyor.

SAAT 09:45 - Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla ilgili son paylaşımında ''39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.

SAAT 09:35 - Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

SAAT 09:26 - CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber Milas’tan şu bilgileri aktardı:

''Bölgede bazı yerler tamamen boşaltıldı. Alevlerin kontrolü sağlanmadan vatandaşların yerleşimine izin verilmiyor. Bölgenin bazı uç noktaları yanıyor bazılarında yok. Kozalaklar bölgede tehdit oluşturuyor.''

SAAT - 09:05 - MSB: Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.

TERMİK SANTRALİN PATLAMA RİSKİ BULUNMUYOR

SAAT - 09:00 DHA muhabiri Hande Nayman ve kameraman Ahmet Turhan Altay, Muğla Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'nin olduğu bölgede...

Nayman, CNN Türk canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

''Ören mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin önündeyiz. Gece saatlerinde korkutucu görüntüler oluştu. Alevler termik santralin 1 km yakınına kadar sıçradı. Gece boyu yoğun bir mücadele oldu. Termik santralin çevresinde hendekler kazıldı, hidrojen tankları boşaltıldı. TOMA'lar hazır bekletildi. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar bekledi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahale başladı. Termik santral yetkilileri, şu anda tehdit unsurunun olmadığını ifade ettiler. Termik santralin patlamasına ilişkin tüm endişelerin yersiz olduğunu söylediler. 'Patlama riski bulunmuyor' dediler, üst düzey tedbirler alındı.''

SAAT - 05:00 KARACASU YANGINI KARINCA DAĞI'NA SIÇRADI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın Karınca Dağı’na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA’lar da yangına müdahale için bölgeye geldi. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Afrodisias Antik Kenti’nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.

SAAT - 00:24 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

SAAT - 00:10 Denizli'nin Tavas ilçesinde başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına tüm kamu ve kuruluşlarının imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız" dedi.

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