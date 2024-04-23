Sivas'ta Fenerbahçe aleyhine çalınan penaltı tartışma yarattı! Cihan Aydın'ın kararı için kim, ne dedi? Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alırken sarı lacivertlilerin aleyhine verilen penaltı kararı tartışma konusu oldu.

Süper Lig'deki Sivasspor-Fenerbahçe maçının 88. dakikasında sezonun en çok konuşulacak pozisyonlarından birini yaşandı.

88. dakikada Yiğidolar’da Rey Manaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı.

Sivassporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Cihan Aydın, itiraz eden kırmızı beyazlı futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.

ALMAN HAKEM İZLEME TAVSİYESİ VERDİ

Karşılaşmanın Alman VAR hakemi Benjamin Brand, 3 dakika süren incelemenin ardından Cihan Aydın’ı monitöre davet etti.

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Monitörde pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, 90+4’te beyaz noktayı işaret ederken topun başına geçen Rey Manaj, topu ağlara gönderdi ve maç beraberlikle sonuçlandı.

Cihan Aydın'ın penaltı kararı sarı lacivertli camiada öfke yaratırken Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, hakem yorumcuları Deniz Çoban, Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Bünyamin Gezer tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: PENALTI KARARI SKANDAL

Kesinlikle ‘skandal’ denilen kararlar konusunda VAR’ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın’ı bu pozisyonda izlemeye davet etti. Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse ‘hakem böyle gördü’ denilebilirdi. Ama gerek Djiku’nun gerekse Livakovic’in içinde olduğu pozisyonda VAR’ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil. Skandal bir hakem hatası değildi. Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand.

SAHADAKİ HAKEM KARAR VERMELİYDİ

Djiku’nun Manaj’ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? · LİVAKOVİC’in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok. Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu? · LİVAKOVİC hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez. Dolayısıyla bu soruların cevapları, ‘sana göre, bana göre’ olarak değiştiği için kamuoyunda, sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyon.

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BAHATTİN DURAN: PENALTI İÇİN KESİNLİKLE YETERLİ DEĞİL

"Djiku'nun teması, Manaj'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Top oyunda. Kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı, Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayaklar yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Djiku'nun da, Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değil kesinlikle."

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"VAR MÜDAHALESİ ÇOK YANLIŞ"

"Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. Livakovic'in ayağı yerde süpürmüyor. Buradaki en önemli nokta şu; VAR müdahalesi çok geç oldu. 3 dakika beklendi. Tamam ofsayt ile ilgili durum da söz konusuydu, onu da incelediler. Bu kadar beklemek de doğru değil, yarı otomatik ofsayt sistemi var. Demek ki çok ince ince incelendi pozisyon. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı çağırdı. Prosedür şu şekildedir, burada defalarca bulundum VAR odasında. VAR odası hakeme izleme tavsiye ediyorsa, operatöre der ki temasın olduğu anı göstereceğiz. Livakovic ile Manaj'ın ayaklarının buluşma anını gösterdi. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış."

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DENİZ ÇOBAN: SAHADA DA PENALTI DEĞİL, VAR ODASINDA DA PENALTI DEĞİL

"VAR hakemi, hakemi kenara izlemesi için davet edip ekran 3'e bölündüğünde artık top bizim yönetmenimizden çıkıyor. Sağ üst köşede, sağ alt köşede video odası, büyük ekranda VAR hakeminin seçtiği, operatörün oynattığı görüntüyü görüyoruz. Riva'ya bağlanırız o anda. VAR, hakeme Livakovic'in pozisyonunu gösteriyor. VAR hakemi, Livakovic tartışmasız penaltı yaptı diyerek çağırıyor. En sondan başa geleyim. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. Altı defa söylüyorum. Bir penaltıda, temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Hareket kısıtlamasıdır. Arkadan gelen savunmacının da, kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibe bir teması var. Onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. Bu pozisyon penaltı değil. Sahada da penaltı değil, VAR odasında da penaltı değil. Hakem doğru bir devam kararı verdi. VAR gereksiz müdahalede bulundu."

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"İKİSİ DE PENALTI DEĞİL"

"Hakem haydi teması gördü, yanıldı, etkili dedi, hakemin yorumudur. Hakemin yorumuna karışamazsınız, penaltıyı verdi. İki temas var ya, ikisini karşılaştır desen ikisi de penaltı değil. Djiku topa ayağını savurdu da koordinasyonu bozdu, düzgün vuramadı diyelim. VAR ne zaman devreye girer? Livakovic adamı süpürüp yıktıysa devreye girebilir. Sarı kartlık bir ihlal yaptıysa devreye girebilir. Cihan Aydın izledi ya, Livakovic'e sarı kart göstermeyerek VAR hakeminin yanlış bir müdahalede bulunduğunu ikrar etti. Göstermediğine göre Livakovic'in hamlesi kontrolsüz değil, en fazla dikkatsiz. Cihan Aydın kabul ediyor bunu. VAR'ın hata yaptığını kart göstermeyerek ikrar ediyor. Hakemin değerlendirmesi doğru. Hakemin görmediği bir şey yok. Umut vaad eden atak yok, bariz gol şansı yok, kontrolsüz bir hamle yok. VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil."

BÜLENT YILDIRIM: OYUNCU SAĞ AYAĞINI TUTUYOR, VAR SOL AYAĞI GÖSTERİYOR

"VAR hakemi, Livakovic'in müdahalesinin açık net tartışmasız bir penaltı gerektiren bir müdahale olduğunu göstermek için protokole göre büyük bir hata olduğunu iddia ederek izleme tavsiyesinde bulundu. Djiku'nun müdahalesinde vuruş şeklini bozan hiçbir şey yok. Djiku'nun darbesi etkili olsaydı, kırmızı kartı yerdi. VAR hakemi için ihlal olsa Djiku'yu gösterecekti. O yüzden uzun sürdü inceleme. Djiku'nun müdahalesi var ama ufak bir temas var. Etkili bir temas yok. Vuruşu kaliteli yapamadıktan sonra o temas nedeniyle sağ ayak kalfını tutuyor. VAR ne yapmış, sol ayağa müdahale var diye çağırmış. Djiku'nun müdahalesinde hiçbir şey yok. Kaba temas yok. Kontrolsüz faul de söz konusu değil, VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum. VAR hakemi neden tek açıdan gösteriyor pozisyonu? Niye?"

BÜNYAMİN GEZER: MANAJ DÜŞMEYE KARAR VERMİŞ, DİZİNİ BÜKÜYOR

"Yabancı VAR VAR VAR, biz de burada dedik ki, 'Hep güzel, çok güzel pozisyonları buldular, biz de alkış tutuyoruz. Yapmayın' 10 yaşındaki çocukların bile devreye gireceği pozisyonlar için herkes yabancı VAR'cı oldu. Pozisyonu, Livakovic'in açısından getirdi. Bu maç öyle bir maç ki, yahu kardeşim Cihan Aydın, en son Fenerbahçe'nin hangi maçını yönetti? Kasımpaşa maçını. Ele geldi mi, gelmedi mi. Seminer görüntüleri sızdı. Siz bu çocuğu geçen haftaki Galatasaray maçından sonra bu maça veriyorsunuz. Bir kere atama yanlış. Yüzde yüz yanlış. Psikolojik olarak baskı altına alıyorsunuz. Hissiyat ile el falan. VAR hakemi geldi, 'Ey Cihan Aydın, sen Livakovic'in rakibi Manaj'a müdahalesini görmedim' dedi. VAR'a giderken ilk görüntü kontak noktası. Livakovic adama vuruyor dedi. VAR, Livakovic'in Manaj'a müdahalesi için çağırdı. Fotoğraflar futbolda yanıltır. Bazı pozisyon oluyor, oyun gereği topa vurduktan sonra rakibine gelir. Pozisyonun hareketli haline bakacaksın. Livakovic kaleci, topu kurtarmak için plonjon yapar, ayağıyla açılır. Manaj topa vuruyor. Livakovic, topa doğru büyüyor, tamamen işim top diyor, topu kurtarmaya çalışıyor. Ayağı yerde, yerde artık. Yerde olduktan sonra Manaj'a bakıyoruz, Manaj zaten sağ dizini büküyor, düşmeye karar vermiş. Livakovic'ten dolayı Manaj'ın ayağı bozulmuyor. Manaj düşmeye karar vermiş, dizini büküyor. Sen bunu okuyamıyorsan diyecek bir şey yok! Bunu okuyacaksın. VAR hakemi okuyacak. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil bu. Burada doğal bir aksiyon var. Torreira pozisyonuna da penaltı diyelim o zaman dünkü. Kontağı gerçekleştiren Manaj. Livakovic'in ayakları yerde. Giderken tekrar kaldırsa Livakovic, farklı konuşuruz. Burası yanlış. Manaj düşüyor ya niye düşüyor? Hakem nerede, yok hakem oralarda. Livakovic'in penaltısına asla katılmam. Bence Djiku'nun hareketi penaltı."