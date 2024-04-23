'Doktorlar reflü olduğumu söylediler, şimdi 6 aylık ömrüm kaldı'

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3 yaşında bir kız çocuğu olan anne İngiliz medyasına yaptığı açıklamada en büyük korkusunun kızının onu unutması olduğunu, en büyük acısının ise kızının büyüdüğünü görmeyecek olduğunu söyleyerek "Kimsenin yerime geçmesini istemiyorum. Sonsuza kadar onun annesi olmak istiyorum." dedi.



BİYOPSİ SONUÇLARI TEMİZ ÇIKMIŞTI: DURUMU GİDEREK AĞIRLAŞTI



Tıbbi sekreter olarak çalışan Sophie geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bağırsaklarındaki polipleri çıkarmak için ameliyat olmuştu. Biyopsi sonuçları temiz çıkmıştı ancak içinde çok daha kötü bir şeyin peşinde olduğuna dair korkunç bir his vardı.



Ameliyat sonrası kendini sürekli şişkin hisseden genç kadın yaşadığı korkunç süreci şöyle anlattı;



"Poliplerin vücuduma yayılmış olabileceğini düşündüm ama bunun kanser olabileceğinden hiç şüphelenmedim. Giderek hastalandım, kilo verdim. Yemek yiyemediğim ve sürekli evde kalmak zorunda olduğum için arkadaşlarımla ve ailemle ilişkilerim zor girdi."



DOKTORLAR REFLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER



Sophie gittiği doktorların yaşadığı şişkinlik, kusma gibi problemlerin nedeninin 'reflü' olduğunu söylediğini ve ona hastalık önleyici haplar verdiğini anlattı ve "Hayatım tamamen mahvolmuştu. Biyopsi sonuçları temiz çıkmıştı. Bu yüzden zihinsel olarak bir sorunum olup olmadığını sorguladım" dedi.



KANSER KARACİĞERİ VE OMURGASINA YAYILMIŞ, 6 AYLIK ÖMÜR BİÇTİLER



Bir süre sonra yaşadığı belirtilere kanama sorunu da eklenince yeniden hastaneye giden 34 yaşındaki kadına, kan testi, CT ve MRI taramasının yanı sıra karaciğer biyopsisi yapıldı ve korkunç sonuç ortaya çıktı.



Sophie bağırsak kanseriydi, üstelik kanser karaciğerine ve omurgasına yayılmıştı. Doktorlar şu anda kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi alan kadının sadece altı ayı kaldığını tahmin ediyor.



ALMANYA'DAKİ TEDAVİ İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR



Sophie ise yaşam beklentisini uzatmayı hedefleyen tedavilerin semptomlarını çok daha kötü hale getirdiğini söylerken, Almanya'da kemoterapinin tüm vücut yerine doğrudan karaciğere verildiği tedavi yöntemi keşfettiğini ancak bunun için yeterli parası olmadığını anlattı.



Ailesi ve arkadaşları şimdi başlattıkları bağış kampanyası ile Sophie için para topluyor, genç anne ise 3 yaşındaki kızı için savaşmaya devam edeceğini söylüyor.



Bağırsak kanseri, bağırsakların (kalın veya ince bağırsak) iç yüzeyinde başlayan ve hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir tür kanserdir. Bağırsak kanseri genellikle polipler adı verilen küçük, iyi huylu tümörlerin oluşmasıyla başlar. Bu polipler zamanla kanserleşebilir.Bağırsak kanseri genellikle belirli semptomlarla ilişkilidir, ancak erken aşamalarda genellikle belirti vermez. Belirtiler arasında uzun süreli kabızlık veya ishal, dışkıda kan veya parlak kırmızı kan, karın ağrısı veya kramplar, kilo kaybı, halsizlik ve kansızlık sayılabilir.Bağırsak kanseri teşhisi genellikle kolonoskopi veya sigmoidoskopi gibi görüntüleme testleriyle ve doku örneği alınarak yapılır. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler bulunur. Erken teşhis edilirse, bağırsak kanseri tedavi edilebilir ve sağ kalım oranları oldukça yüksektir. Ancak ileri evrelerde teşhis edilirse, tedavi daha zorlu olabilir.