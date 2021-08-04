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Haber Giriş: 04.08.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Milas'taki yangın termik santrale ulaştı: İskeledeki vatandaşlar çıkarma gemisiyle tahliye ediliyor

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Milas'taki yangın termik santrale ulaştı: İskeledeki vatandaşlar çıkarma gemisiyle tahliye ediliyor

Muğla’nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangının yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının üzerine iskelede toplanan vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemisiyle güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ta meydana gelen orman yangınının termik santrale sıçraması üzerine iskeleye gelen vatandaşların, çıkarma gemisiyle güvenli alana tahliye edildiğini duyurdu. 

Milastaki yangın termik santrale ulaştı: İskeledeki vatandaşlar çıkarma gemisiyle tahliye ediliyor

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor"

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Milastaki yangın termik santrale ulaştı: İskeledeki vatandaşlar çıkarma gemisiyle tahliye ediliyor


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