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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 22:16 | 

Milas'taki yangın termik santrale ulaştı!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele devam ederken, Milas'ta ki orman yangını rüzgarın da etkisiyle termik santrale ulaştı. Santral çalışanları bölgeden tahliye edilirken yanıcı ve patlayıcı maddeler de dışarı çıkarıldı. Yangını kontrol altına almak için çetin mücadele sürüyor.

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Muğla’nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.

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Bölgede bulanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

3HİDROJEN TANKLARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

HİDROJEN TANKLARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Termik santralin çevresinde hendeklerin kazıldığı ve hidrojen tanklarının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirdi.

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