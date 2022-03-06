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Son dakika: Ukrayna'da büyük korku! TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü

#Rusya#Ukrayna#Savaş

Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor. TRT Haber ekibi Ukrayna Irpin'de sivillerin tahliyesini görüntülerken, Rus ordusunun saldırı anlarına şahit oldu. O anları aktaran TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk yakın bölgeye düşen bomba sonrası, 'Bu bombardıman, çatışma sesleri her an, her yerden hissedilebiliyor. Artık duramayız burada... Aman Allah'ım.... Kaçın.' ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 11 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

Son dakika: Ukraynada büyük korku TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü

KİEV’DE RUS SABOTAJCILARI TAŞIYAN OTOBÜS DURDURULDU

Öte yandan Rusya’ya ait bir otobüsle sabotajcıların başkent Kiev’e girmeye çalıştığı ve bu girişimin Ukraynalı askerler tarafından engellendiği öğrenildi. Kurşunların hedefi olan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

"AMAN ALLAHIM, ÇOK YAKINA DÜŞTÜ, KOŞ..."

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Irpin'deki son durumu TRT Haber ekibi görüntüledi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk aktardı, işte o hareketli ve sıcak dakikalar:

Irpin'in içindeyiz şu anda. Burada günler öncesinde Ukraynalılar tarafından Rus akara birliklerinin geçişini engellemek için vurulan köprünün üzerindeyiz. Ve hala tahliyeler devam ediyor, yaşlılar, çocuklar, engelli vatandaşlar bu köprüden geçmeye çalışıyor. Yürüyemeyen bir vatandaş ve onun etrafında kendisini götürmek için bekleyen 4-5 kişi var.

Son dakika: Ukraynada büyük korku TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü
Bu bombardıman, çatışma sesleri her an, her yerden hissedilebiliyor. O yüzden artık tam ateş hattındayız ve burası kent merkezine 35-40 km mesafe, batıda Irpin, Rus birliklerinin artık... Bakın koşuşturmaya bakın... İnsanlar güvenli noktalara doğru çıkmaya çalışıyor. Rus birlikleri burayı bir şekilde geçerlerse artık Kiev merkeze doğru önlerinde çok fazla bir büyük yerleşim yeri kalmayacak. Ve artık Kiev merkez için de...

(Canlı yayında bomba sesi gelince) Kaç kaç kaç kaç... Yürüyün... Yürü... Kaçıyoruz... Artık duramayız burada... Aman Allah'ım.... Kaçın.
Son dakika: Ukraynada büyük korku TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü
Çok büyük sıkıntıların olduğu bir yerdeyiz biz. Duvar kenarında siper almamız lazım. Bir yerleşim alanı bombalanıyor. Sivillerin yaşadığı bir yer bombalanıyor.
Son dakika: Ukraynada büyük korku TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü

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