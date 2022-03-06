Son dakika: Ukrayna'da büyük korku! TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 11 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.
Irpin'deki son durumu TRT Haber ekibi görüntüledi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk aktardı, işte o hareketli ve sıcak dakikalar:
Irpin'in içindeyiz şu anda. Burada günler öncesinde Ukraynalılar tarafından Rus akara birliklerinin geçişini engellemek için vurulan köprünün üzerindeyiz. Ve hala tahliyeler devam ediyor, yaşlılar, çocuklar, engelli vatandaşlar bu köprüden geçmeye çalışıyor. Yürüyemeyen bir vatandaş ve onun etrafında kendisini götürmek için bekleyen 4-5 kişi var.