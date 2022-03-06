Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Harkiv'de insani koridor umudu yeşerdi

Haberin Devamı

Rusya Ukrayna savaşında bugün 11'inci güne girilirken bölgedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde yeni bir rapor yayınladı ve Rusya'nın yeni hedefini dünyaya duyurdu. Avustralya'nın söz verdiği askeri teçhizat ve tıbbi malzeme Ukrayna'ya ulaşırken, Harkiv'de insani koridor için umutları yeşerten bir açıklama geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07.49 Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17A Globemaster, Ukrayna'ya kritik askeri teçhizat ve tıbbi malzeme teslim etti .

Teslimat, Avustralya başbakanı Scott Morrison'ın ülkenin savunma amaçlı askeri yardım sağlayacağını açıklamasının ardından geldi.

HARKİV'DE İNSANİ KORİDOR UMUDU

07.34 Ukrayna'nın Rusya ile müzakere heyetinde yer alan David Arachamija, doğudaki Harkiv kentinden bir insani koridorun Pazar günü açılabileceğinden umutlu olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

RUSYA'NIN SIRADAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

06.11 Ukrayna, Rusya'nın elektrik santrali barajını ele geçirmek istediğini söyledi.

Pazar günü erken saatlerde yayınlanan bir raporda, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kiev'in yaklaşık 150 km güneyinde Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kaniv hidroelektrik santralinin barajını ele geçirmeyi planladığını söyledi.

Şimdiye kadar Rus kuvvetleri, Zaporizhzhia'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali de dahil olmak üzere birçok enerji altyapı tesisini tahrip etti, saldırdı veya ele geçirdi.

05.40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konuları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden özellikle, Visa ve Mastercard'ın bu akşam Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı" denildi.

04.00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenski, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

03.30 Ukrayna’nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu.

02.03 AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukraynalı sığınmacıların sayısının 1.2 milyonu aştığını açıkladı.

2 ŞİRKETTEN DAHA 'RUSYA' KARARI

01.45 Visa ve Mastercard, Rusya operasyonlarının tamamını askıya alacağını duyurdu.

00.45 ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomatları alması için, Rus uçağının havasahasını kullanımına izin verdiği bilgisini aktardı.

Haberin Devamı

00.20 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Kuleba görüşmenin ardından, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüm. Ukrayna-Polonya sınırından yeni döndüm. Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık” ifadelerini kullandı.

23.10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya saldırıları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Saldırıların 10’uncu gününde ‘milli savaş’ın devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, “Vatanımızı 7-24 savunuyoruz. Her gün ve gece sonsuz gibi gözüküyor. Bugün cumartesi ama bu bize bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynı. Bütün bu günler bizim için eşit çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Vatanımız bu konuda hafta sonu, izin bilmiyor ve takvime çok bakmıyoruz sadece zafere doğru ilerliyoruz"dedi.

Haberin Devamı

23.09 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümeti, Rusya’ya karşı ‘dostça olmayan eylemlerde bulunan’ ülkelerin listesini hazırlamakla görevlendirdi.

22.50 ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter’da yayınladığı video mesajında, "Zelenski, uçak, Siha ne istiyorsa verelim” dedi. Graham'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Putin'e "suikast" iması tepki çekmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılığı canlı yayında yaptığı zehir zemberek açıklamalarla adeta dünyanın kanını dondurdu. Putin sözlerine Donbas'taki krizin barışçıl çözümüne Ukrayna'nın engel olduğunu söyleyerek başladı.

Haberin Devamı

Ülkesine yönelik yaptırım kararlarını 'savaş ilanı' olarak değerlendiren Putin, 'Operasyon kararı kolay alınmadı. Ukrayna'nın askeri alt yapısını yok edeceğiz' ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna’nın ‘tarafsız’ statüsünün korunması gerektiği belirtti.

'HEDEFİMİZ BELLİ'

“Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağından şüphem yok” diyen Putin hali hazırda savaşa katılan tüm askerlerin Rus ordusu mensubu olduğunun ve zorunlu olarak silah altına alınan kimsenin olmadığının da altını çizdi.

Ukrayna’nın bir nükleer güç haline gelmesine göz yumamayacağını ifade eden Putin “Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Neonazilerden arındırılması” amacını güttüklerini tekrar etti.

HAVA SAHASI SORUNU

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak hava sahası oluşturmanın direkt olarak askeri müdahale olarak görüleceğini belirten Rus lider bir yandan da hava yolu şirketleriyle krizin çözümü için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

Putin, Sibirya üzerinden uçuşların engellenmesi halinde bunun bilet fiyatlarına mutlaka yansıyacağını ifade etti ve tek yolun mutlak ekonomik özgürlük olduğunu söyledi.

Müzakere konusuna da değinen Putin “Biz tekliflerimizi masaya koyduk, bunlara cevap vermek Ukrayna’ya kalmıştır” açıklamasını yaptı.

İKİ TARAFTAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Öte yandan Putin’in açıklamalarına Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar da eklendi. Savunma Bakanlığı insani koridor ve tahliyelerle ilgili olarak “Ukraynalılar insani koridoru kullanmadı” derken Ukrayna tarafı ise yeniden açıklama yaparak Rus ateşinin devam ettiğini ve bunun da insani koridordan tahliyeyi imkânsız kıldığını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya’nın yanlış bilgi yaydığını ve Ukrayna tarafından sivillerin kentlerden ayrılmasına izin verilmediği söylentisinin yalan olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE'YE UYARI YAPTILAR

Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise özellikle İngiltere’nin Rusya ile olan ilişkilerin bozulması pahasına aldığı yaptırım kararlarına değinerek “Londra’nın yaptırım histerisi” ifadesini kullandı. Bakanlık, Rusya’nın bu yaptırımlara vereceği karşılıkla birlikte İngiltere’nin Rusya’daki yatırımlarının biteceğini ifade etti.

Rus yetkililer Londra’nın sorunu çözmek yerine Rusya’yla karşı karşıya kalmayı tercih ettiğini belirtti.

ABD’li Senatör Graham’ın Putin’in öldürülmesi gerektiğiyle ilgili sözlerini kınamayan yetkililerin bu davranışı için de Rusya’yla gelecekte kurulabilecek ilişkileri tehlikeye sokacak yorumu yapıldı.