Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 894... Kurtarma çalışmalarında son durum

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

01:15 AFAD, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ PAYLAŞTI

Haberin Devamı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Öncelikli İhtiyaç Listesi' paylaşımı ile deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan hayati öneme sahip yardım malzemelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

00.55 BAKAN KİRİŞÇİ'DEN BARAJLARDAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'daki son duruma ve barajlardaki olası hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirişçşi, "Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Adım adım yardım rehberi Haberi görüntüle

00.50 ADİL KARAİSMAİLOĞLU: HATAY HAVALİMANI PİSTİ TAMİR EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV ekranlarında deprem sonrası alt yapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Hem karadan hem havadan lojistik destek var. Demiryolları da ciddi destek verdi. Bakanlığımızın bütün ekipleri şu anda sahada çalışıyor. Ulaşımdan kaynaklı sorun için vatandaşlarımız yolları meşgul ediyorlar. Bir taraftan da olay çok geniş bir coğrafya dağıldı. Hemen müdahale etmek güçleşti. İskenderun Limanı'ndaki yangın akşam üzeri kontrol altına alınmıştı ancak yine büyüdü.

(Hatay Havalimanı'nda yarılan pist) Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor. Elektrikler geldikçe sistem normale dönecektir. Telekomikasyon şirketleriyle birlikte çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 60 bin nüfuslu İslahiye’nin yarısı artık yok Haberi görüntüle

Şu an Türkiye'deki bütün vinçler bölgeye geliyor. Bizde onları enkazlara göndereceğiz. Yolları yarın itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Diğer yollarımız faaliyette. Malatya'da büyük zarar gören yollumuzu da faaliyete alacağız. Yakınları enkazın altında olanlar var tabii ki de bize karşı olumsuz tavırları olacak. Biz burada vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda devletimiz burada her türlü destekte geliyor. Kimsenin şüphesi olmasın topyekün bir mücadele var burada. Temenimiz bir an önce toparlanmak.

00:38 BAKAN YANIK'TAN 'KAYIP ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Kayıp çocuk iddialarına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Refakatsız çocukların akrabalarının tespiti yapılmadan teslimi söz konusu değil” dedi.

Haberin Devamı

00.38 OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00.30Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Afetten etkilenen bölgeler sanayi anlamında en önemli merkezler arasında yer alıyor. İlk günden itibaren olayı sıcak bir şekilde takip ediyoruz. Üretime zarar verecek, yıkımın olmadığını görüyoruz. Bölgedeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz, tesislerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Birçok ihtiyacımızı sanayiciler sayesinde hızlı şekilde yerine getirebiliyoruz. Verdikleri destek sebebiyle sanayici arkadaşlarımıza hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Uşak'taki sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi bölgeye gönderiyorlar" dedi.

Haberin Devamı

00.15 OKTAY:5 BİN 894 CAN KAYBI, 34 BİN 810 YARALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.



"HABERLEŞME SORUNUNU YARIN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"



Adana Havalimanımız, lojistik konusunda elimizi rahatlattı. 36 helikopterimizle, uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesi kurulduğu yerler var. MEB ve üniversite imkanlarıyla kullandığımız 451 bin 880 kişi gerek barınma, gerekse beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 1 milyon 100 binlik barınma alanları kapasitesi oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadır ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniye sayımız. 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. 100 bin çadır teslimat aşamasında olanlar ve sahada olan. Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Kızılay sahada. Su ve beslenme ihtiyacında yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah yarın bu alanda sorun yaşamadığımıza şahit olacağız. 3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.