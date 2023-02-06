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Son dakika... Türkiye’de okullar 1 hafta tatil edildi

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#Okul#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Türkiye’de okullar 1 hafta tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 17:02

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerle ilgili açıklama yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR"

Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.

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