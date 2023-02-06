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Türkiye tek yürek! 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kızılay#Kan Bağışı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 15:48

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. 81 ilden deprem bölgesine yardım yağarken, Kızılay'ın yaptığı kan çağrısı sonrası birçok ilde vatandaşlar kan alma araçları ve merkezlerin önünde kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. 

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Kerem Kınık'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Fatih Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne koştu. Yüzlerce kişi kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

"HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Abdullah Alpay, "Öncelikle Allah'tan tüm depremzedelere yardımcı olmasını diliyorum. Elimizden dua etmek geliyor. Maddi yardımımızı da yaptık. Başka ne yapabileceğimizi düşünüp kan vermeye geldik. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Elimizden bunlardan başka bir şey gelmiyor. Şu anda da kan merkezi dolu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu" dedi.

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Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

EDİRNE'DE ASKER, POLİS VE JANDARMADAN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ

Edirne'de, Kızılay'ın çağrısına kulak veren çok sayıda kişi, kentte kurulan kan bağış merkezlerine akın etti. Edirne ve çevresinde görev yapan çok sayıda asker, polis ve jandarma personeli de bağışta bulundu.

Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Hatay Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye gıda ve ihtiyaçlara yönelik malzeme yardımı ulaştırıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yapılan yardımda, depremzede vatandaşlar için gıda ve malzeme desteği sağlanıyor.

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Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

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Yardımlar yola çıktı

AFAD koordinasyon merkezi talebiyle yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediyesi önünden aşevi ve Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibinin de yer aldığı 45 personel, kamyonet, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, cenaze aracının yanı sıra battaniye, soba, mont, ayakkabı, kışlık çorap gibi ivedi ihtiyaçlar ile yola çıktı. Ayrıca Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli 15 gün boyunca bulunduğu bölgede 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servis edecek.

Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

GAZİPAŞA'DA YARDIM KAMPANYASI

Gazipaşa Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan ve SYDV Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Birimi ekipleri tarafından yürütülen yardım kampanyası muhteviyatında ihtiyaç listesi hazırlandı. Kaymakamlık ve SYDV Müdürlüğünce hazırlanan listede; eldiven, bere, mont, bot, çocuklar için kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, bebek maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi bulunuyor. Gazipaşalılar tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ait Gazipaşa Kapalı Spor Salonu’nda toplanıyor.

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Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

VAN'DA DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

Vanlı vatandaşlar, merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Kızılay Kan Merkezlerine akın ettiler. Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan kan bağışı noktasına akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

Bilecik'te çok sayıda yardım ve kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilirken vatandaşlar Kızılay'ın kurduğu kan alma aracının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye tek yürek 81 ilden deprem bölgesine yardım yağıyor

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#Deprem#Kızılay#Kan Bağışı

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