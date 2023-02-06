Deprem sonrası kritik 72 saat! Kızılay Başkanı canlı yayında bu çağrıyı yaptı

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın CNN TÜRK'teki açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızın depremin yaşandığı herhangi bina yıkıntısının olduğu yerleşim yerlerini terk etmeleri gerekiyor. Kendi canlarını emniyete alsınlar. Arama kurtarma noktasındaki hatları açık tutsunlar. Çok büyük ard arda gelen afetle sınanıyoruz. Bazı yerlerde yollar da kapanmış durumda, alternatif yollardan ulaşmaya çalışıyorlar. Vatandaşlar kendileri fiziksel olarak kontrol edip hasarlı binalara girmemesi gerekiyor. Ülke genelindeki kan çağrımıza 10 bin üzerinde vatandaşımız geldi. 20 bini karşılayabilriiz. Kan ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Ağır hava şartları var. Battaniye çadır mont ayakkabıda ulusal kapasitemizi bölgeye sevk ettik. Sanayiciler, battaniye üretenler, ısıtma malzemesi üretenlerin hazırlık yapması gerekiyor. İkinci el kıyafetler toplanmasın, sahada sıkıntı oluyor. Mobil aşevlerimiz, çadırlarımız sahaya intikal ediyor.

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10 bin kan bağışı daha alabilirz. Biraz kuyruk oluyor ama sabırlı olsunlar, buna ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız anlayışla karşılasın. Bir vatandaşımız bile kandan dolayı sıkıntı görmemesi gerekiyor. Kızılaycıların da yakınları var. Bugün anlayış günü.

Battaniye ve ısıtıcı ihtiyacımız var. Çadırlara ısıtıcı ihtiyacımız olacak. Kışlık montlar, ayakkabılar, elbiselere ihtiyaç var. Kullanılmamış olacak, ikinci el değil. Gıda anlamında ticaret yapan market zincirlerimiz, gıda fabrikalarımız halk için etkilenen bölgelerden depolarda maddeleri sevkiyata hazır tutsunlar. Tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok büyük tablo. Bunun üstesinden gelmek için yardımlaşma seferberliğine ihtiyacımız var.

KRİTİK 72 SAAT

Lütfen 72 saat aramaya odaklanmış durumdayız. Arama kurtarma profesyonelleri bunlar sahaya intikal ediyorlar. Gaz, elektrik, su hatlarında sıkıntılar var. Şirketlerin teknisyenleri sahaya intikal ediyor. 72 saat geçtikten sonra yönlendirmelerle bağışları iletebilirz. Acil ihtiyaçları sahada çözebiliyoruz. Büyük üretici ve tüccarlar hazırlıklarını yapsınlar.

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168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİMİZE ULAŞILSIN

Bize ulaştırılmak istenen yardım neyse bilgilendirme yaparız. Burada 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşılsın.

300 noktada kan bağışı kabul ediyoruz. Afetin yaşanmadığı illerde kan bağışına duyarlı olmamız gerkeiyor. Kanver.org'da en yakın kan verme lokasyonunu öğrenebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyler kan verebilir.

Hem yardımlar, hem telefonlarla yakınlarına ulaşamayanlar deprem bölgesine geliyorlar. Arama kurtarma ekipleri, ağır makinalar var geçemiyorlar. Deprem bölgesindeki insanların dışarı tahliye edilmesi gerekiyor. Deprem bölgesine akış var. İletişim normale dönecek. Yıkılmış olan her binada arama kurtarma yapılıyor. Vatandaş sabretsin. GSM hatlarını kullanmayalım. 72 saat arama kurtarma ekiplerine destek olalım.

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