DHA
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Son dakika... Türkiye, Sinovac aşısının etkinliğini açıkladı! Hastaneye yatışı yüzde yüz engelliyor
Son dakika haberine göre Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.
Hacettepe Üniversitesi'nin son dakika açıklamasında Sinovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı. Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100...
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