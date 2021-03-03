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Dünya
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin’den 500 milyon doz aşı

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Çin’den 500 milyon doz aşı

Amerikan AP ajansının derlemesine göre Çin, şimdiye kadar 45’ten fazla ülkeye 500 milyon doz aşı taahhüdünde bulundu.

Batılı şirketlerin etkinlik oranlarına dair her gün haberler çıkarken, dünyayın önemli bir bölümü eski usül Çin aşılarıyla aşılanmaya başladı.

Çinli aşı firmalarının yıl boyunca en az 2.6 milyar doz aşı üretebileceğini açıklamasının ardından, birçok ülke Batılı şirketlerin aşıları yerine Çin aşısına yöneldi.

25 ülke Çin aşısını uygulamaya başlarken, 11 ülke daha Çin’den aşıları teslim alarak hazırlıklara başladı. 53 ülkeye “aşı yardımı” yaptığını ve 27 ülkeye ise aşı ihraç ettiğini açıklayan Çin’in bu girişiminde, koronavirüsün yayılmasında ihmali olduğu algısını kırma isteğinin de etkili olduğu düşünülüyor.

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